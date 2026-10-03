Dayot Upamecano, defensa de la selección de Francia y del Bayern Múnich, abandonó la concentración de "Les Bleus" para regresar a Alemania, tras ser suspendido para el duelo ante Bélgica previsto para el próximo lunes.

Upamecano recibió una tarjeta roja durante el encuentro entre Francia e Italia, disputado ayer viernes y que terminó con empate 1-1, después de ver la segunda tarjeta amarilla, quedando así privado de participar en el próximo partido ante Bélgica.

El defensa del Bayern Múnich había ofrecido una actuación destacada durante 80 minutos del encuentro, antes de vivir unos minutos difíciles al final del partido a raíz de su expulsión.

Upamecano regresó a la sede de concentración de la selección francesa en Clairefontaine junto a sus compañeros a última hora de la noche del viernes, antes de que la dirección de la selección decidiera ponerlo a disposición de su club, debido a su suspensión y a su imposibilidad de participar en el duelo ante Bélgica, según un comunicado oficial.

Esto ocurre después de que Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, dúo del Real Madrid, salieran de la lista de la selección francesa durante la actual concentración por lesión.