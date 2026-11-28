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Las bajas, sobre todo en ataque, complican al Bayern de Múnich antes de visitar al Hamburgo en la jornada 11 de la Bundesliga. Vincent Kompany ha convocado a dos jugadores más de la cantera y uno de ellos, de 16 años, podría debutar con el primer equipo, algo que muchos aficionados esperan con ganas.

Según informó en primer lugar kicker, el extremo Maycon Cardozo, de 18 años, y Bastian Assomo entran por primera vez esta temporada en la convocatoria para enfrentarse al HSV. Cardozo, el tailandés brasileño, ya disputó dos partidos de Bundesliga con el Bayern la temporada pasada y se convirtió en el primer jugador de la World Squad del club en hacerlo. Después estuvo de baja desde agosto por una lesión de hombro. Assomo, en cambio, aún no ha jugado con el primer equipo.

Bastian Friedrich Assomo, nombre completo del futbolista de 16 años, está considerado el mayor talento como delantero surgido de la cantera del Bayern en los últimos años. Nacido en Berlín y de 1,90 metros de estatura, ya entró en una convocatoria del primer equipo el pasado abril para el partido contra el 1. FSV Mainz 05, aunque no llegó a jugar. En las últimas semanas ha llamado la atención por marcar numerosos goles en muy poco tiempo y ha despertado entre muchos aficionados y observadores la expectativa de un próximo debut con el primer equipo.

Esas expectativas aumentaron tras las lesiones de Harry Kane, en el ligamento de la sindesmosis; de su suplente Ismael Saibari, también en el ligamento de la sindesmosis; y de Serge Gnabry, con una lesión muscular en el muslo. Sin embargo, Vincent Kompany prescindió de Assomo en los últimos partidos. En su lugar, dio entrada durante unos minutos al delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años, tanto en el 1-1 ante el 1. FC Colonia como en la derrota por 1-2 en el campo del OSC Lille en la Champions League.

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Codjo-Evora, que acaba de renovar su contrato con el Bayern hasta 2030, suma cinco goles en 20 partidos esta temporada entre todas las competiciones y equipos. Assomo, por su parte, ha marcado últimamente casi a voluntad. El berlinés ha logrado 13 goles solo en sus últimos seis partidos: firmó sendos dobletes con el filial en sus dos encuentros más recientes de la Regionalliga Bayern. Entre ambos partidos, marcó ocho (!) tantos en tres encuentros con la selección sub-17. El miércoles prolongó su racha con un gol y una asistencia en la Youth League.

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Su inclusión en la convocatoria llega un día después de que la situación de las lesiones en el Bayern se agravara aún más. El viernes, Kompany anunció primero que Michael Olise también se perdería el partido ante el HSV por unas molestias. Ya a última hora de la tarde, el nuevo contratiempo de salud de Jamal Musiala causó una considerable conmoción en torno al club más laureado de Alemania. La rotura de fibras musculares de Musiala, que lo había mantenido ocho semanas de baja antes de regresar para disputar unos minutos en dos partidos, se reprodujo. Un triste punto álgido en un calvario que ya parece interminable.

Según una información publicada por un medio, Kompany habría desaconsejado a Musiala jugar contra el Lille. Sin embargo, el futbolista habría insistido en hacerlo por la presión pública de los dirigentes del Bayern. En las últimas semanas, el presidente de honor Uli Hoeneß, el CEO Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, el ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge habían planteado la duda de si Musiala podría recuperar su nivel anterior debido a sus disfunciones neurológicas, además de mencionar la posibilidad de ajustar su salario. Rummenigge, especialmente, había recibido críticas por unas declaraciones percibidas como muy frías y calculadas.

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Bastian Assomo, talento del Bayern de Múnich: sus puntos fuertes y débiles

Eso sí, sus goles llegaron en categorías inferiores y en la cuarta división. Ahora podría demostrar si ya está preparado para la Bundesliga. Assomo ya había destacado con el primer equipo durante la pretemporada, en la que marcó dos goles en cuatro amistosos. «Para su edad, ya es una barbaridad», dijo entonces Tom Bischof.

La cifra de goles de Assomo habla por sí sola, aunque tanto sus entrenadores en la cantera como Kompany aún verían mucho margen de mejora en él. Su primer toque y su comprensión táctica se consideran aspectos por pulir y, pese a medir 1,90 metros, su juego de cabeza tampoco sería todavía perfecto.

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Bayern de Múnich: así saldrá Vincent Kompany ante el HSV

Ante la falta de efectivos, el lateral derecho Sacha Boey, el centrocampista Sapoko Bara N'Diaye y el delantero Noah Codjo-Evora entran en el once inicial del Bayern de Múnich. Así podría jugar el Bayern:

Urbig, Boey, Tah, Kim, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Bara N'Diaye y Codjo-Evora