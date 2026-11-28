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Al Bayern de Múnich le faltan jugadores, sobre todo en ataque, para visitar al Hamburgo en la 11.ª jornada de la Bundesliga. El entrenador Vincent Kompany ha convocado a otros dos futbolistas de la cantera. Uno de ellos, de 16 años, podría debutar con el primer equipo, algo que muchos aficionados esperan con ganas.

Según informó primero kicker, el extremo Maycon Cardozo, de 18 años, y Bastian Assomo entran en la convocatoria ante el HSV por primera vez esta temporada. El brasileño Cardozo, criado en Tailandia, ya disputó la temporada pasada dos partidos de Bundesliga y se convirtió en el primer jugador del World Squad del Bayern en hacerlo , aunque una lesión de hombro le ha mantenido apartado desde agosto. Assomo, en cambio, aún no ha jugado con el primer equipo.

Bastian Friedrich Assomo, nombre completo del joven de 16 años, está considerado el mayor talento como delantero surgido del campus del Bayern en los últimos años. Nacido en Berlín y de 1,90 metros de altura, ya entró en una convocatoria del primer equipo en abril del año pasado, para el partido contra el 1. FSV Mainz 05, pero no llegó a jugar. En las últimas semanas, Assomo ha llamado la atención por marcar muchos goles en muy poco tiempo y ha despertado entre numerosos aficionados y observadores la expectativa de un próximo debut con el primer equipo.

Esas expectativas aumentaron tras las lesiones de Harry Kane (ligamento de la sindesmosis), su sustituto Ismael Saibari (también ligamento de la sindesmosis) y Serge Gnabry (lesión muscular en el muslo). Sin embargo, Vincent Kompany prescindió de Assomo en los últimos partidos. Tanto en el 1-1 contra el 1. FC Köln como en la derrota por 1-2 ante el OSC Lille en la Champions League, dio unos minutos al delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años.

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Codjo-Evora, que hace poco amplió su contrato con el Bayern hasta 2030, suma esta temporada cinco goles en 20 partidos entre distintas competiciones y equipos. Assomo, por su parte, parece haber marcado a voluntad últimamente. Solo en sus últimos seis partidos, el berlinés ha anotado 13 goles: firmó sendos dobletes en los dos encuentros más recientes del filial en la Regionalliga Bayern. Entre ambos partidos marcó ocho (!) tantos en tres encuentros con la selección sub-17. El miércoles prolongó su extraordinaria racha con un gol y una asistencia en la Youth League.

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La convocatoria llega un día después de que la situación de las bajas del Bayern empeorase aún más. El viernes, Kompany anunció primero que Michael Olise también se perdería el partido ante el HSV por molestias. A última hora de la tarde, un nuevo contratiempo de salud de Jamal Musiala causó una considerable conmoción en torno al club con más títulos de Alemania. Se le reabrió la rotura de fibras musculares que ya le había mantenido ocho semanas de baja antes de regresar para disputar dos breves encuentros. Un triste punto más bajo en un calvario que ya parece interminable.

Según una información publicada por un medio, Kompany habría desaconsejado a Musiala jugar contra el Lille. Sin embargo, el futbolista habría insistido en hacerlo debido a la presión pública de los altos cargos del Bayern. En las últimas semanas, el presidente de honor Uli Hoeneß, el consejero delegado Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, el exconsejero delegado Karl-Heinz Rummenigge habían planteado si Musiala podría recuperar su anterior nivel debido a sus disfunciones neurológicas y habían sugerido un ajuste salarial. Rummenigge, en particular, recibió críticas por unas declaraciones percibidas como muy frías y calculadoras.

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Bastian Assomo, talento del Bayern de Múnich: sus puntos fuertes y débiles

Eso sí, aquellos partidos fueron en categorías inferiores y en la cuarta división. Ahora podría demostrar si ya está preparado para la Bundesliga. Durante la pretemporada, Assomo ya brilló con el primer equipo y marcó dos goles en cuatro amistosos. «Es una barbaridad para su edad», elogió entonces Tom Bischof.

La cifra de goles de Assomo habla por sí sola, aunque tanto sus entrenadores en el campus como Kompany todavía ven mucho margen de mejora en él. Se considera que debe progresar en el primer toque y la comprensión táctica. Su juego de cabeza tampoco sería aún perfecto, pese a su imponente estatura de 1,90 metros.

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Bayern de Múnich: el once de Vincent Kompany ante el HSV

Debido a la falta de efectivos, el lateral derecho Sacha Boey, el centrocampista Sapoko Bara N'Diaye y el delantero Noah Codjo-Evora entran en el once inicial del Bayern de Múnich. Así podría jugar el Bayern:

Urbig; Boey, Tah, Kim, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Bischof, Bara N'Diaye; Codjo-Evora