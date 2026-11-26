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El Al Hilal ha recuperado a otra estrella, después de su lateral derecho Mohammed Mahzari, mientras que ha perdido a otro jugador, antes de su esperado partido ante el Al Ettifaq en la Liga Roshn Saudí.

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El Al Hilal visitará al Al Ettifaq el próximo sábado en el estadio de este en Dammam, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

A 48 horas del partido, el Al Hilal publicó en su cuenta oficial de la red social «X» varios comunicados con la actualización médica de algunos de sus jugadores lesionados, de cara al próximo enfrentamiento ante el Al Ettifaq.

El club saudí explicó en su comunicado que su extremo derecho Sultan Mandash participó en la primera parte del entrenamiento colectivo que el equipo realizó este jueves en Riad, la capital saudí, antes de viajar a Dammam para medirse al Al Ettifaq.

Después, Mandash volvió a completar su programa de recuperación con el objetivo de recuperarse por completo de la lesión que había sufrido anteriormente.

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Mandash se lesionó durante el último parón internacional, concretamente durante su estancia con la selección saudí en su última concentración en Doha, la capital catarí, para disputar los amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán.

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Esa lesión provocó la ausencia del extremo saudí con el Al Hilal en el empate 2-2 ante el Neftchi uzbeko, el pasado lunes en el estadio de este en Fergana, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El regreso de Mandash supondrá un refuerzo importante para el Al Hilal, sobre todo porque se le considera una de las estrellas del equipo esta temporada, pese a haber disputado la mayoría de los partidos saliendo desde el banquillo.

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El jugador de 32 años ha disputado 16 partidos con el Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias.

Así se completa la banda derecha del Al Hilal, ya que el club anunció en sus comunicados de este jueves que el lateral derecho Mohammed Mahzari completó íntegramente el entrenamiento colectivo antes del partido ante el Al Ettifaq, después de haber participado solo en la primera parte de la sesión el miércoles .

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Mahzari se lesionó durante su estancia con la selección saudí en el último parón internacional, este mismo mes de noviembre, tras jugar unos pocos minutos en el amistoso ante Corea del Sur, que terminó con victoria de Arabia Saudí por 3-2.

Esa lesión provocó la ausencia del lateral derecho con la selección saudí en la derrota amistosa por 1-2 ante Uzbekistán en Doha, la capital catarí, ya que regresó a Riad, la capital saudí, para recibir tratamiento.

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El jugador de 24 años es una de las principales estrellas del Al Hilal esta temporada, ya que el italiano Simone Inzaghi, entrenador del equipo, cuenta con él como titular habitual. Ha disputado 15 partidos con él en todas las competiciones, en los que ha dado dos asistencias, sin marcar ningún gol.

Por otro lado, el Al Hilal informó este jueves de que su otro extremo, Nawaf Al-Habashi, sufre una lesión en el hombro que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

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De este modo, el jugador de 28 años se perderá al menos 4 partidos del conjunto de la capital: ante el Al Ettifaq, el Al Diriyah y el Al Kholood en la Liga Roshn Saudí, y ante el Al Ain emiratí en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

La baja de Nawaf Al-Habashi no se considera relevante, sobre todo porque el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, no cuenta con él como fijo: solo ha disputado 7 partidos desde el inicio de la presente temporada, todos ellos saliendo desde el banquillo, con un total de 53 minutos, sin marcar ni dar ninguna asistencia.

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El Al Hilal afronta el partido ante el Al Ettifaq como líder de la Liga Roshn Saudí con 30 puntos, fruto de 10 victorias y una sola derrota, con dos puntos de ventaja sobre el Al Qadsiah y el Al Nassr.