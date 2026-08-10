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Tras los rumores sobre su salida: el entrenador del Ittihad zanja la situación de Diaby de cara al duelo ante Al Jazira

M. Diaby
J. Wissing
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¿Qué dijo el entrenador alemán?

El alemán Jens Wissing, entrenador del Al-Ittihad saudí, zanjó la polémica en torno a las informaciones que vinculaban a su jugador francés Moussa Diaby con la ausencia ante el Al-Jazira emiratí, a causa de su salida del club.

Diaby fue vinculado con incorporarse a las filas del Inter de Milán o del Bayer Leverkusen hace pocos días, ya que el jugador mostró su disposición a marcharse.


Wissing declaró durante la rueda de prensa previa al partido: "Moussa Diaby está actualmente con nosotros, y no me interesan los asuntos de la prensa", en una clara referencia a su concentración en el partido y a su despreocupación por los informes que circulan sobre la posible salida del extremo francés de las filas del Al-Ittihad.

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El técnico alemán mostró su optimismo sobre la capacidad de su equipo para conseguir un resultado positivo ante el Al-Jazira, y afirmó que la preparación que ha realizado el equipo durante las últimas cinco semanas le da confianza antes del esperado enfrentamiento.

Wissing explicó: "Soy optimista con mi equipo mañana ante el Al-Jazira, y ello por lo que se ha hecho en la concentración de Marbella y la preparación durante las últimas cinco semanas", señalando que el equipo ha trabajado de forma intensa para alcanzar la mejor puesta a punto posible.



Y añadió: "Estaba esperando este partido después de cinco semanas de trabajo, y nos hemos preparado por completo para este partido", subrayando que el cuerpo técnico aprovechó el periodo de preparación para poner a punto a los jugadores y trazar el plan adecuado para el enfrentamiento.

Wissing habló de las ausencias previstas a causa de las lesiones, y aclaró que algunos jugadores del Al-Ittihad se perderán el partido, además de la existencia de lesiones antiguas en varios de los efectivos, aunque insistió en su confianza en los suplentes, y dijo: "Tengo al suplente listo para dar lo mejor en el partido".

El Al-Ittihad se prepara para enfrentarse al Al-Jazira, dentro de las competiciones del play-off clasificatorio para la Liga de Campeones de Asia de la élite.

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