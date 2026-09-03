Tras un decepcionante Mundial, Argelia aún no ha nombrado un sucesor para el técnico bosnio Vladimir Petkovic. Y ante la falta de soluciones satisfactorias, se perfila como probable que se pruebe la apuesta de Ibrahim Hamdani junto a Anthar Yahia, con la proximidad de los próximos compromisos.

De entre las diez selecciones africanas que participaron en el último Mundial, seis de ellas decidieron cambiar de entrenador, según el diario"L'Équipe"francés.

Cinco países han nombrado nuevos entrenadores de cara a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, prevista para finales del presente mes. Argelia sigue siendo el único país que se demora en resolver la identidad de su seleccionador.

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El tiempo apremia, pues la selección disputará, en los últimos días de septiembre, las dos primeras jornadas de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, cuando reciba a Zambia y luego visite a Burundi.

Tras el final de la insulsa etapa de Petkovic, había que buscar rápidamente un entrenador. Y en las redes sociales, muchos seguidores de Argelia pensaron que había llegado el momento de fichar a Hervé Renard.

Y si bien el francés estuvo cerca de dirigir a Argelia, tras la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil, esta vez no se repitió. La vía ni siquiera llegó a activarse.

Tras sondear las opiniones de entrenadores extranjeros, la federación anunció una lista de tres nombres, a través del Colegio Técnico Nacional que preside Rabah Saâdane, exseleccionador nacional, que son: el español Félix Sánchez Bas, su compatriota Rafael Benítez y el belga Tom Saintfiet.

Sánchez, exentrenador de Catar y Ecuador, había entrado en negociaciones con Argelia, antes de aclarar que también estaba interesado en una vía asiática. Y de ahí empezó a esfumarse el plan "A".

Entre los entrenadores locales, ningún nombre destacó con fuerza. También se sondearon las opiniones de otros entrenadores, entre ellos Igor Tudor y Xavi, pero sin respuesta positiva, según "L'Équipe".

Una misión dual

Al final, la federación argelina se dio cuenta de que actualmente no existe en el mercado el perfil ideal para asumir las riendas de la selección. Y durante este periodo de espera, se encomendó a Anthar Yahia, exinternacional argelino, la elaboración de una lista amplia para los compromisos de septiembre.

El exdefensa contactó con los jugadores y su entorno, para tranquilizarlos tras la frustración que dejó la eliminación del Mundial. Y esta misión que desempeña Yahia podría convertirse en un papel permanente, e incluso adquirir dimensiones mayores.

Ahora, la federación piensa seriamente en un dúo formado por Yahia e Ibrahim Hamdani. Este último apareció en el panorama local hace apenas un mes. Fue nombrado en julio entrenador de la selección de Argelia (sub-20), y anteriormente había dirigido a la selección (sub-21) hasta la victoria en los Juegos del Mediterráneo, un logro que Argelia no conseguía desde 1975.

El exjugador del Olympique de Marsella cuenta con una trayectoria relativamente modesta. Pasó por los clubes Côte Bleue, Marignane y Courbevoie en las categorías inferiores francesas.

Ambos se caracterizan por haber vestido la camiseta nacional, además de estar en estrecho contacto con la realidad del fútbol argelino y su entorno. Y si se adopta esta opción, ¿serán más que una simple solución temporal?

Pese a la falta de experiencia en los más altos niveles del entrenamiento, la federación está dispuesta a afrontar esta apuesta, e incluso a ir más allá si las cosas encajan, de cara a la Copa Africana de Naciones 2027, que se organizará de forma conjunta en Kenia, Uganda y Tanzania, del 19 de junio al 18 de julio.

Se supone que la decisión final se tomará el próximo sábado, durante la reunión de la oficina federal.

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