El club Al-Qadsiah siguió los pasos de los clubes Al-Hilal y Al-Nassr, tras el sorpresivo aplazamiento que se produjo en la Liga Roshn saudí durante las últimas horas.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció ayer martes por la mañana el aplazamiento de la Copa Asiática de Naciones, que estaba previsto que arrancara en enero de 2027, para que se dispute a partir de diciembre del mismo año.

Nada más conocerse la decisión, la Liga Roshn anunció el aplazamiento de la decimotercera jornada, que estaba prevista entre el 5 y el 7 de noviembre del presente mes, hasta una fecha posterior, después de que quedara tiempo suficiente sin necesidad de condensar los partidos.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el irlandés Brendan Rodgers, director técnico del Al-Qadsiah, decidió conceder a sus jugadores unas vacaciones de 10 días, tras el sorpresivo aplazamiento en la Liga Roshn.

El diario precisó que el club oriental no disputará ningún partido amistoso durante el próximo parón internacional, y se limitará a los programas de entrenamiento de recuperación y acondicionamiento físico tras el regreso a los entrenamientos.

Rodgers repitió lo que hicieron el italiano Simone Inzaghi y el australiano Ange Postecoglou, entrenadores del Al-Hilal y el Al-Nassr, quienes concedieron a los jugadores de ambos equipos unas largas vacaciones que se extienden a 10 días en el caso del "Líder", y 9 días para el "Mundial".

El Al-Qadsiah ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 28 puntos, por diferencia de goles sobre el Al-Nassr, tercero, y a dos puntos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.