Tras los pasos de Kieseh, la guillotina de la Liga Saudí cae sobre las estrellas del Al-Nassr y el Al-Ittihad

La Liga Roshen de Arabia Saudí sigue perdiendo estrellas: dos jugadores del Al-Nassr y el Al-Ittihad podrían marcharse este verano, como ya hizo el marfileño Frank Kessié del Al-Ahli.

Según varios medios, el Al-Ahli renunció a renovarle pese a que la comisión de fichajes había aprobado su solicitud.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», los centrocampistas Marcelo Brozović (Al-Nassr) y Fabinho (Al-Ittihad), con contratos que vencen este mes, tampoco tendrían garantizada su continuidad.

El rotativo añade que ni Al-Nassr ni Al-Ittihad han contactado con la Comisión de Fichajes para prorrogar sus contratos, lo que sugiere su salida.

El Al-Nasr busca un extranjero para reemplazar a Brozović, pero podría renovarlo si falla el fichaje.

El Al-Ittihad, en cambio, ya decidió no renovar a Fabinho. Ambos clubes aún pueden solicitar la extensión si cambia el mercado estival.

Cabe recordar que existen restricciones de la Comisión de Fichajes de la Liga Saudí para contratar o renovar.