Como ocurre en todos los grandes clubes de Europa, en la Juventus de Turín la mayoría de las estrellas sigue todavía de vacaciones ampliadas tras el Mundial. Por eso, el técnico Luciano Spalletti está probando a varios talentos durante la pretemporada. Y hay uno que está llamando especialmente la atención: Adin Licina.

En el primer amistoso contra el FC Basilea (0-0) hace nueve días, el alemán de 19 años debutó con el primer equipo de la Juve al entrar como suplente. Según el prestigioso diario turinés Tuttosport , dejó una "excelente impresión". El sábado, contra el Standard de Lieja (1-0), incluso fue titular en la banda derecha. Bajo el título "Licina cosecha aplausos", Tuttosport escribió en su valoración individual: "El mejor jugador de la primera parte. Destaca especialmente por sus ideas y su iniciativa, e incluso recibe elogios de Spalletti". La Gazzetta dello Sport lo calificó como el "jugador más destacado".

Según se informa, Licina también formará parte con el primer equipo de la Juve de la próxima gira de pretemporada por Hong Kong y Australia. De este modo, el polivalente atacante sigue los pasos de Kenan Yildiz.

Adin Licina: el FC Bayern posee un porcentaje de una futura venta

Yildiz se marchó en 2022 de la cantera del FC Bayern a la Juve como agente libre, fue abriéndose camino a través del U19 y el U23 hasta el primer equipo y, a estas alturas, allí ya es un titular indiscutible desde hace tiempo. Licina también se formó en el Campus de Múnich, pero, al igual que en su día Yildiz, al final no vio una posibilidad realista de dar el salto al primer equipo.

La pasada temporada jugó la primera mitad del curso con el filial en la Regionalliga Bayern. En invierno se marchó como agente libre a la Juventus, seis meses antes de que terminara su contrato. Licina está representado por la misma agencia que Yildiz. En la Juve firmó un contrato hasta 2029. Según se informa, el FC Bayern se aseguró un porcentaje de una futura venta del 30 por ciento, así como un matching right en caso de que otro club presentara una oferta por él más adelante. En la segunda mitad de la temporada, Licina jugó con el U23 en la Serie C, la tercera categoría, y en once partidos logró dos aportaciones de gol.

Al igual que Yildiz (Ratisbona), Licina (Landshut) también procede de la Baja Baviera. Mientras Yildiz juega para la selección turca, Licina, de raíces bosnias y montenegrinas, compite a nivel federativo con la DFB. En verano disputó con Alemania el Europeo sub-19. El equipo de la DFB solo cayó en la final ante España. Sin embargo, Licina solo fue titular en el tercer partido de la fase de grupos, irrelevante desde el punto de vista deportivo. Después renunció conscientemente a las vacaciones para meterse en el foco de Spalletti durante la pretemporada con el primer equipo, y hasta ahora el plan está funcionando.