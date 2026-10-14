En una noche en la que brilló la juventud, el galés Lewis Koumas no se conformó con marcar, sino que escribió su nombre con letras de oro en los registros europeos del Liverpool.

El Liverpool logró una emocionante victoria a domicilio frente al LASK austriaco por 6-3, en el partido que ambos disputaron esta tarde del miércoles en el estadio "Raiffeisen Arena", en el marco de la segunda jornada de la fase previa de la Liga de Campeones de Europa.

La red de estadísticas futbolísticas "Opta" reveló una cifra histórica alcanzada por el jugador de 21 años durante el enfrentamiento ante el LASK austriaco, al convertirse en el segundo jugador en la historia del Liverpool con 21 años o menos que logra marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido de la Liga de Campeones de Europa.

La red señaló que esta hazaña solo la había conseguido antes la leyenda del club Steven Gerrard, cuando lo hizo en octubre de 2001 ante el Dinamo de Kiev.

Koumas, que marcó un gol y asistió a su compañero Bradley Barcola, ya no es solo un talento prometedor, sino que se ha convertido en el heredero legítimo del legado del capitán histórico en las noches de Champions.







