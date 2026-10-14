¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traducido por

Tras los pasos de Gerrard: el talento del Liverpool entra en la historia europea con un registro excepcional

L. Koumas
Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Liga de Campeones
Gales
Austria
Inglaterra

El heredero de Gerrard

En una noche en la que brilló la juventud, el galés Lewis Koumas no se conformó con marcar, sino que escribió su nombre con letras de oro en los registros europeos del Liverpool.

El Liverpool logró una emocionante victoria a domicilio frente al LASK austriaco por 6-3, en el partido que ambos disputaron esta tarde del miércoles en el estadio "Raiffeisen Arena", en el marco de la segunda jornada de la fase previa de la Liga de Campeones de Europa.

La red de estadísticas futbolísticas "Opta" reveló una cifra histórica alcanzada por el jugador de 21 años durante el enfrentamiento ante el LASK austriaco, al convertirse en el segundo jugador en la historia del Liverpool con 21 años o menos que logra marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido de la Liga de Campeones de Europa.

La red señaló que esta hazaña solo la había conseguido antes la leyenda del club Steven Gerrard, cuando lo hizo en octubre de 2001 ante el Dinamo de Kiev.

Koumas, que marcó un gol y asistió a su compañero Bradley Barcola, ya no es solo un talento prometedor, sino que se ha convertido en el heredero legítimo del legado del capitán histórico en las noches de Champions.



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google