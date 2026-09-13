El club Al-Hilal emitió un comunicado incendiario, tras los cánticos que lanzaron algunos aficionados del Al-Taawoun durante el partido entre ambos equipos en la Liga Roshn saudí.

El Al-Hilal venció al Al-Taawoun por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos ayer sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro fue testigo de un lamentable comportamiento, después de que algunos aficionados del Al-Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien murió a causa de un doloroso accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo el portugués Rúben Neves, jugador del Al-Hilal.

El club Al-Hilal publicó un comunicado a través de su sitio oficial, para comentar dicho incidente, en el que dijo: «La empresa del club Al-Hilal siguió lo ocurrido por parte de un grupo de aficionados del club "Al-Taawoun" durante el enfrentamiento entre ambos equipos, al corear cánticos colectivos ofensivos e inaceptables contra el jugador del primer equipo de fútbol del Al-Hilal, el portugués Rúben Neves, en una conducta que contradice los valores y la ética deportivos, y que sobrepasa los límites de la competencia y el aliento en los estadios deportivos».

Y añadió: «La empresa reafirmó su total rechazo a este tipo de excesos, en especial lo que atañe a los jugadores o a sus familias, o que busca ofenderlos a nivel personal, subrayando la importancia de proporcionar un entorno deportivo que preserve el respeto y la dignidad de todos los elementos del juego, y señalando que la competencia deportiva, por más intensa que sea, no puede ser justificación para vulnerar las circunstancias humanas y personales de los jugadores, ni para aprovechar los sentimientos de pérdida como medio de provocación y ofensa».

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Y prosiguió: «La empresa del club Al-Hilal ha iniciado la adopción de las medidas reglamentarias, mediante la presentación de una queja ante la Federación Saudí de Fútbol respecto a lo ocurrido, de manera que se preserven los derechos del club y de sus jugadores, y se garantice el tratamiento de este tipo de excesos conforme a las normas y los reglamentos».

Y concluyó: «La empresa del club Al-Hilal expresó su confianza en la Federación Saudí de Fútbol y en las medidas que adopte para garantizar la protección de la competencia deportiva frente a las prácticas ofensivas, y el fortalecimiento de los valores del respeto y el espíritu deportivo en los estadios saudíes, en especial a la luz de la amplia difusión internacional de este precedente, y de las repercusiones negativas que pueden dejar tales prácticas, que no concuerdan con el desarrollo y la presencia creciente que vive el proyecto deportivo saudí en el ámbito mundial».

Aquel incidente había provocado un amplio estado de indignación en el ámbito deportivo saudí, hasta el punto de que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, pidió que estos aficionados fueran vetados de asistir a los partidos para siempre.