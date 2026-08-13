¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Tras los pasos de Al-Mawlid: Musab Al-Juwair entra en la lista dorada de la Roshan

Al Shabab vs Al Quadisiya
Al Shabab
Al Quadisiya
1ª División
M. Al-Juwayr
Arabia Saudita

Cifra excepcional para el mago del Al-Qadsiah

Musab Al Juwayr dejó su huella en una cifra histórica de la Liga Roshn de Profesionales, después de disputar como titular con el Al Qadsiah frente al Al Shabab, en el marco de la primera jornada de la competición.

El técnico irlandés Brendan Rodgers decidió apostar por el mago del centro del campo en el once titular, permitiéndole así dejar su huella en una cifra histórica que lo incluye en una lista dorada de la Liga Roshn.

Lee también: Segunda toma: un fenómeno histórico enciende la Liga Roshn

Según la red de estadísticas futbolísticas "Opta", Musab Al Juwayr disputó su partido número 100 en la Liga Roshn de Profesionales, con las camisetas del Al Hilal, el Al Shabab y el Al Qadsiah.

Entradas para los partidos de la Liga Profesional Saudí¡Compra tu entrada ahora!

King Cup
Al-Wehda crest
Al-Wehda
ALW
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
King Cup
Al Taee crest
Al Taee
ALT
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ

Asimismo, precisó que Al Juwayr se convirtió en el segundo jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Liga Roshn, con 23 años y 54 días, quedando por detrás de Fahad Al Muwallad, leyenda del Al Ittihad, quien lo logró con 22 años y 67 días.

Cabe recordar que Al Juwayr es una de las principales estrellas del fútbol saudí en la posición de centrocampista, ya que comenzó su carrera en las categorías juveniles del Al Hilal antes de ser ascendido al primer equipo y ser cedido al Al Shabab, para luego ser vendido al Al Qadsiah a comienzos de la pasada temporada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google