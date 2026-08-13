Musab Al Juwayr dejó su huella en una cifra histórica de la Liga Roshn de Profesionales, después de disputar como titular con el Al Qadsiah frente al Al Shabab, en el marco de la primera jornada de la competición.

El técnico irlandés Brendan Rodgers decidió apostar por el mago del centro del campo en el once titular, permitiéndole así dejar su huella en una cifra histórica que lo incluye en una lista dorada de la Liga Roshn.

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Según la red de estadísticas futbolísticas "Opta", Musab Al Juwayr disputó su partido número 100 en la Liga Roshn de Profesionales, con las camisetas del Al Hilal, el Al Shabab y el Al Qadsiah.

Asimismo, precisó que Al Juwayr se convirtió en el segundo jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Liga Roshn, con 23 años y 54 días, quedando por detrás de Fahad Al Muwallad, leyenda del Al Ittihad, quien lo logró con 22 años y 67 días.

Cabe recordar que Al Juwayr es una de las principales estrellas del fútbol saudí en la posición de centrocampista, ya que comenzó su carrera en las categorías juveniles del Al Hilal antes de ser ascendido al primer equipo y ser cedido al Al Shabab, para luego ser vendido al Al Qadsiah a comienzos de la pasada temporada.