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Los dirigentes de una federación africana han entablado negociaciones con el marroquí Mustapha Hadji para contar con sus servicios en un cargo importante, a pocos meses de la Copa Africana de Naciones 2027.

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Desde que dejó el puesto de ayudante de Vahid Halilhodžić durante la etapa de este al frente de Marruecos, la gran estrella marroquí no ha vuelto a ocupar ningún cargo.

El portal marroquí «Le360 Sport» asegura que Hadji es un firme candidato a ocupar el cargo de director técnico de la Federación Malí de Fútbol.

El medio, citando informaciones de la prensa maliense, señala que la federación ha entablado negociaciones con el exjugador de la selección marroquí para aprovechar su experiencia en el proyecto de desarrollo y reestructuración del sistema futbolístico de Malí.

Esas mismas informaciones revelan que los dirigentes de la federación maliense han tanteado a Hadji y han estudiado la posibilidad de que asuma el cargo, en un paso con el que pretenden incorporar perfiles de gran nivel que acumulen una amplia experiencia tanto en el ámbito africano como en el internacional.

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Malí apuesta por la brillante trayectoria de una de las grandes figuras del fútbol marroquí y africano, ganador del Balón de Oro africano en 1998, para contribuir al desarrollo de la formación y mejorar la calidad del trabajo técnico dentro del sistema futbolístico del país.

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Estos movimientos se enmarcan en la preparación de Malí para los próximos compromisos continentales, con la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027 a la cabeza, ya que la federación ha buscado sentar las bases de un proyecto técnico integral que eleve el nivel del fútbol maliense y refuerce su presencia en el continente.

Malí se asegura la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027

La selección de Malí selló de forma anticipada su billete para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, que se disputará en Uganda, Kenia y Tanzania el próximo año.

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La clasificación de Malí llegó tras imponerse por 2-0 a su anfitrión, Ruanda, en el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado martes por la noche, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Malí se adelantó en el marcador en el minuto 27 por medio de Modibo Sagnan, mientras que su compañero Gaoussou Diarra anotó el segundo gol en el último minuto del tiempo reglamentario.

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Con este resultado, Malí suma 12 puntos y ocupa el primer puesto del Grupo 11 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, mientras que Ruanda se queda estancada con seis puntos en la segunda posición.

En la tercera plaza del mismo grupo figura Liberia, con tres puntos, empatada con Cabo Verde, una de las selecciones participantes en la última edición del Mundial 2026.

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La ventaja de Malí sobre su perseguidor más cercano en la lucha por una de las dos plazas de clasificación de ese grupo para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027 asciende a 9 puntos, una diferencia imposible de recortar en las dos últimas jornadas.

El fútbol marroquí acapara las miradas

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El fútbol marroquí ha acaparado las miradas del mundo en los últimos años a todos los niveles, tanto con la selección absoluta como con las selecciones de categorías inferiores, que han logrado grandes éxitos.

La nueva clasificación mundial de selecciones publicada ayer miércoles por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) supuso un giro histórico para el fútbol árabe y africano, después de que la selección marroquí lograra un salto excepcional que la situó entre las cinco mejores selecciones del mundo, un logro sin precedentes para el fútbol árabe.

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Malí quiere aprovechar a una estrella marroquí de gran experiencia en su intento de seguir los pasos de Marruecos en el desarrollo de su sistema futbolístico.