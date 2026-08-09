Mientras el Arsenal intensifica sus movimientos para reforzar su línea ofensiva antes del cierre del mercado de fichajes, y el Manchester United continúa siguiendo a varios talentos ofensivos, el nombre del joven italiano Pio Esposito ha vuelto a aparecer en el radar de ambos clubes; sin embargo, parece que su intento llegó demasiado tarde, después de que el delantero del Inter de Milán haya avanzado considerablemente hacia la resolución de su futuro con su club.

El sitio "CaughtOffside" señaló que el Arsenal y el Manchester United realizaron consultas tardías sobre la situación de Esposito, quien ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el Inter de Milán para firmar un nuevo contrato, lo que convierte su permanencia en el estadio "San Siro" en el escenario más probable en la actualidad.

El joven y talentoso delantero italiano ha sido durante mucho tiempo objeto de atención tanto del Arsenal como del Manchester United, ya que goza de gran reconocimiento gracias a su talento y al potencial que ha demostrado a una edad temprana.

El sitio "CaughtOffside" señaló: "El Arsenal y el Manchester United volvieron a ponerse en contacto de forma tardía para preguntar por la situación de Esposito, pero la respuesta fue clara, ya que recibieron la confirmación de que el jugador está a punto de cerrar su acuerdo con el Inter de Milán para un nuevo contrato".

Esposito, de 21 años, trabaja actualmente para oficializar su nuevo contrato con el club italiano, que se extenderá hasta el año 2031.

Se espera que el nuevo contrato incluya un aumento considerable en el salario del jugador, en comparación con el contrato que firmó en abril de 2025, en un paso que refleja la confianza del Inter en sus capacidades y su deseo de retener sus servicios durante mucho tiempo.

El gigante del norte de Londres trabaja actualmente con ahínco para reforzar su línea ofensiva, especialmente después de fracasar en cerrar dos fichajes destacados que figuraban entre sus objetivos durante el actual mercado de fichajes: Vinícius Júnior y Morgan Rogers.

Tras complicarse el asunto de la contratación de estos jugadores, se espera que el Arsenal se mueva pronto en busca de un sustituto para Vinícius Júnior, dada la necesidad del equipo de sumar una nueva incorporación ofensiva antes del inicio de la temporada.

Los nombres habituales han vuelto a encabezar el panorama, pero la información disponible indica que no existe ningún paso concreto ni negociaciones avanzadas hasta el momento, y ello por varias razones relacionadas con la disponibilidad de los jugadores buscados y con la postura de sus clubes.

Grandes desafíos para el Arsenal en la incorporación de Álvarez y Barcola

El Arsenal siempre ha mostrado interés en fichar tanto a Julián Álvarez como a Bradley Barcola, pero el club es plenamente consciente de que se enfrenta a una tarea muy difícil y complicada en lo referente a estos jugadores en las circunstancias actuales.

En cuanto a Álvarez, la posibilidad de su salida del Atlético de Madrid este verano sigue vigente, pero el club español no tiene intención de desprenderse de su delantero con facilidad, en un momento en el que el internacional argentino prefiere continuar en España. Este asunto no ha registrado ningún avance concreto hasta ahora, debido a la insistencia del Atlético de Madrid en no vender al jugador a su rival en la Liga española, el Barcelona, lo que ha provocado un estancamiento en las negociaciones.

Ante la amenaza de emprender acciones legales contra el Barcelona, se cree que el interés del club catalán en incorporar a Álvarez ha disminuido y que la directiva del Barcelona ya ha comenzado a dirigir su mirada hacia otros objetivos. Pero esta situación no facilita la tarea del Arsenal, ya que es probable que el entrenador Mikel Arteta tenga algunas reservas respecto a intentar convencer a un jugador que no parece estar del todo convencido del proyecto deportivo del club londinense.

En cuanto a Bradley Barcola, no se puede descartar un nuevo movimiento por parte del Arsenal para fichar al jugador, pero todas las fuentes con las que se ha contactado en este asunto confirman que el Liverpool es el club con más opciones de hacerse con sus servicios en la actualidad.

A pesar de ello, el mercado de fichajes ha demostrado en repetidas ocasiones que las cosas pueden cambiar con rapidez y que las previsiones actuales no reflejan necesariamente lo que sucederá al final. Quizás el ejemplo más destacado de ello sea Rogers, ya que se creía que el Arsenal tenía una posición sólida en la carrera por su fichaje, antes de que el Chelsea interviniera y cerrara la operación a su favor en una fase anterior del mercado.

Por tanto, la puerta sigue abierta a un cambio en el equilibrio de fuerzas en la carrera por Barcola, pese a la ventaja actual del Liverpool. Así, el Arsenal se encuentra ante una tarea complicada para compensar los objetivos que no logró cerrar durante el actual mercado de fichajes, en un momento en el que Esposito está cerca de permanecer en el Inter de Milán hasta el año 2031.