Tras los «errores flagrantes», Egipto toma medidas urgentes contra el árbitro del partido contra Argentina

Medios egipcios informan que la Federación Egipcia de Fútbol denunció ante la FIFA al árbitro francés François Litxer, quien dirigió el partido de Argentina en el Mundial 2026.

El martes en Atlanta, el árbitro anuló un gol egipcio y concedió otro a Argentina, lo que generó polémica por un posible penalti a Mohamed Salah.

Tras ir ganando 2-0, Egipto acabó perdiendo 2-3 y se quedó fuera de los cuartos de final.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Baset confirmó en Facebook que la Federación Egipcia solicitó a la FIFA, en un comunicado urgente, investigar al árbitro francés y a su equipo de vídeoarbitraje, y apartarlos del torneo.

El presidente de la Federación, Hani Abu Rida, denunció los graves errores y la doble vara de medir del equipo arbitral.

Además, pidió que se investigara al equipo de video por sus errores y por negarse a revisar ciertas jugadas.

Además, solicitó su expulsión del torneo una vez demostrada la discriminación contra la selección egipcia, que habría provocado la derrota y eliminación.