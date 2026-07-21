Tras los emocionantes acontecimientos de la final... Infantino envía un mensaje a Argentina

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), dirigió un mensaje especial a la selección argentina tras su derrota en la final del Mundial el pasado domingo.

Argentina cayó en el partido decisivo ante España por un gol a cero, marcado por Ferran Torres en la prórroga, con lo que la "Albiceleste" fracasó en la defensa del título mundial que había conquistado en Qatar en la edición de 2022.

La final presenció numerosos episodios de violencia, el más destacado la expulsión de Enzo Fernández tras su fuerte entrada sobre Pau Cubarsí, además de la agresión de Leandro Paredes sobre algunos jugadores de la selección española después del pitido final.

La polémica no se detuvo ahí, sino que los jugadores de Argentina decidieron dirigirse hacia su afición y no presenciar el momento en que la selección española levantaba la copa, en una imagen que generó controversia.

A pesar de esos sucesos, Infantino escribió a través de su cuenta de Instagram: "¡Qué torneo tan excepcional ha ofrecido la selección argentina en el Mundial! Una remontada inolvidable y un espíritu de lucha que inspiró a millones, y regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos eternos que no se borrarán de la memoria".

Y concluyó: "Regresar a la final del Mundial tras haber levantado el título en la edición de 2022 es la mejor prueba de la excelencia y de los altos niveles continuos del fútbol argentino. Gracias por vuestra contribución a hacer de este torneo algo tan especial, y por competir con tanta pasión hasta los últimos instantes".