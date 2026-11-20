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La dirección deportiva del FC Barcelona estudia la posibilidad de fichar a dos defensas debido a los problemas físicos que sufren varios titulares, que limitan las opciones del entrenador Hansi Flick.

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Según informó el diario Sport, Flick ha trasladado a la dirección deportiva del Barça la necesidad de reforzar la línea defensiva durante el mercado de invierno con dos fichajes.

Flick quiere incorporar a un central y a un lateral izquierdo, aunque la segunda operación estaría condicionada a una eventual salida de Alejandro Balde.

El conjunto azulgrana lidera la clasificación de LaLiga con 33 puntos, tras sumar 11 victorias en 12 jornadas, con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 5 sobre el Atlético de Madrid.

Sin embargo, la temporada también ha dejado algunos golpes duros. El Barcelona perdió por 2-4 ante el París Saint-Germain en Francia, en la Liga de Campeones, y cayó en el Camp Nou en el Clásico por 1-2.

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Después, el conjunto azulgrana recuperó la senda de la victoria al arrollar al Deportivo Alavés y al Aston Villa, y también se impuso al Atlético de Madrid en el Metropolitano por 2-1.

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El problema reside en la acumulación de lesiones. Andreas Christensen está de baja desde hace semanas por una lesión muscular, y su capacidad para ofrecer las garantías necesarias está en entredicho ante la continua sucesión de lesiones, lo que lo convierte en una preocupación constante para Flick.

Asimismo, Eric García y Jules Koundé pasaron por la enfermería, mientras que el joven Xavi Espart, que había logrado hacerse un hueco en el lateral, sufrió una lesión en el tobillo durante el Clásico y no volverá a los terrenos de juego antes de mediados del próximo mes de diciembre.

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Todas estas circunstancias han dejado a Hansi Flick con un número muy limitado de opciones defensivas, que se reducen básicamente a Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.

Ante esta situación, el técnico alemán quiere fichar a un central con experiencia y personalidad, además de un lateral izquierdo fiable.

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La llegada del lateral izquierdo está ligada a la situación de Alejandro Balde, ya que el canterano solo ha disputado unos 125 minutos en los 16 primeros partidos oficiales de la temporada y su futuro en el equipo está en el aire.

Su salida en el próximo mes de enero liberaría margen en el límite salarial y una plaza en la plantilla para fichar a un sustituto.

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Deco, director deportivo del club, admitió el pasado miércoles que el Barcelona está abierto a fichar a un defensa durante el mercado de invierno de enero.

Reconoció que la acumulación de lesiones es algo fuera de lo normal, pese a que anteriormente había defendido la situación de la línea defensiva, asegurando que estaba bien cubierta.

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También aseguró que el club no busca vender a Balde, salvo que sea el propio jugador quien pida salir.

Las reglas del juego limpio financiero siguen siendo el mayor obstáculo para cerrar estas operaciones. Una posible venta de Balde, o que el Liverpool ejecute la opción de compra de Ronald Araujo, podría ayudar a obtener la financiación necesaria para llevar a cabo estos movimientos.