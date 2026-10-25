Tras el caso de violación que puso fin a su carrera futbolística en Inglaterra, Benjamin Mendy, exestrella del Manchester City, intentó sin éxito recuperar su trayectoria con el Lorient.

Y ahora, en Polonia desde 2025, el exinternacional francés, de 32 años, ha recuperado su nivel habitual con su nuevo club, según informó la cadena francesa "Foot Mercato".

En lo más alto de su carrera futbolística, Benjamin Mendy parecía encaminado hacia un futuro brillante, pues tras ganar la Copa del Mundo con Francia en 2018, el lateral izquierdo se proclamó campeón de la Premier League con el Manchester City, donde jugó junto a algunas de las figuras más destacadas del fútbol.

Pero su ascenso se detuvo de golpe en 2021, cuando el jugador francés fue acusado de violación y agresión sexual en el Reino Unido.

Este caso, que tuvo una amplia cobertura mediática, dañó gravemente su reputación y lo alejó de los terrenos de juego durante varios meses, y mientras aún se encontraba en la cima del fútbol europeo, el defensa se vio en el centro de una tormenta judicial que destrozó su carrera y su vida personal.

La redención llegó finalmente desde Polonia; a su llegada al Pogon Szczecin en septiembre de 2025, Mendy afrontó un comienzo difícil antes de recuperar gradualmente su mejor nivel.

Hoy, el campeón del mundo de 2018 ha consolidado su condición de jugador clave e imprescindible en el sistema de Oscar Garcia, exentrenador del Reims y del Saint-Étienne.

El impacto de Mendy fue tan grande que su equipo no ha perdido ningún partido esta temporada cuando él ha sido titular.

En una entrevista con el periódico "Przeglad Sportowy Onet", su entrenador destacó los esfuerzos realizados para ayudarle a recuperar su nivel: "El mérito es de Enrique Sanz. Desde el principio trabajó con él el aspecto físico de su recuperación, mientras que yo me centré más en los aspectos psicológicos y tácticos. Hablamos con Benjamin sobre lo que quería conseguir; me dijo que estaba muy centrado en el fútbol y que simplemente quería disfrutar jugando".

Tras renovar su contrato hasta junio de 2027, con opción a un año más, parece que Mendy ha encontrado en Szczecin el entorno adecuado para revivir su carrera futbolística.











