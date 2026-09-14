La leyenda del Al Hilal, Sami Al Jaber, no guardó silencio ante el insulto dirigido a la estrella del equipo. Horas después de los cánticos ofensivos que recibió el portugués Rúben Neves durante el partido ante el Al Taawoun, la estrella del fútbol saudí rompió su silencio con un contundente mensaje de apoyo que devolvió la brújula a los verdaderos valores que representan el panorama deportivo saudí.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en Instagram, Al Jaber dirigió unas palabras directas a la estrella del centro del campo del Al Hilal, subrayando la importancia de contar con un jugador de su valía en el fútbol saudí y recalcando que lo ocurrido fue un comportamiento individual que no refleja la imagen real.

Al Jaber insistió en su mensaje en que los saudíes se enorgullecen de los valores del respeto y la hospitalidad, considerándolos principios arraigados en la religión y la cultura saudíes, y no meros eslóganes, sino una forma de vida que se manifiesta en el recibimiento a todo aquel que elige el Reino como su hogar, y afirmó que estos valores van mucho más allá de los límites de la competición deportiva y del fanatismo momentáneo dentro de las gradas.

La exestrella del Al Hilal aseguró que el comportamiento que sufrió Neves no representa en absoluto los valores saudíes, subrayando que el jugador portugués goza de un lugar especial y excepcional entre la afición saudí, que valoró su entrega y su compromiso desde el primer día de su llegada.

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Al Jaber cerró su mensaje con unas palabras de tranquilidad, expresando su deseo de que Neves sea consciente de la magnitud de la gran bienvenida que recibió desde su llegada al Reino, y de hasta qué punto la afición siente su verdadera pertenencia a la comunidad deportiva saudí, afirmando que lo sucedido no es más que una nube pasajera que no puede borrar una relación de respeto mutuo construida a lo largo de dos temporadas de brillantez y lealtad.

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