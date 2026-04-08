La UEFA designó al árbitro rumano Ştefan Covaci para el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Kovács tiene un historial polémico con el conjunto azulgrana y vuelve a cruzarse con su “víctima” favorita en el apasionado Camp Nou.

En su último encuentro con el Barça, expulsó en la primera parte al joven defensa Pau Cubarsi, y el Atlético se adelantó con goles de Julián Álvarez y Sorloth, manteniendo el control pese a la inferioridad numérica azulgrana.

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Según Transfermarkt, Kovac ha dirigido tres partidos del Barça, En ninguno ha logrado la victoria. Dirigió la vuelta contra el París Saint-Germain en cuartos de final de la Champions 2023-2024, cuando expulsó a Ronald Araújo en la primera parte; el Barça cayó 1-4 y quedó eliminado.

Después, dirigió el empate 1-1 contra el Nápoles en la Europa League y otros duelos en el Camp Nou sin lograr la victoria.