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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Tras lo ocurrido en París, Kovač vuelve a derrotar al Barcelona ante el Atlético

Barcelona
Barcelona vs Atlético Madrid
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Liga de Campeones
España

El Blaugrana no sabe lo que es ganar con él

La UEFA designó al árbitro rumano Ştefan Covaci para el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Kovács tiene un historial polémico con el conjunto azulgrana y vuelve a cruzarse con su “víctima” favorita en el apasionado Camp Nou.

En su último encuentro con el Barça, expulsó en la primera parte al joven defensa Pau Cubarsi, y el Atlético se adelantó con goles de Julián Álvarez y Sorloth, manteniendo el control pese a la inferioridad numérica azulgrana.

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Según Transfermarkt, Kovac ha dirigido tres partidos del Barça, En ninguno ha logrado la victoria. Dirigió la vuelta contra el París Saint-Germain en cuartos de final de la Champions 2023-2024, cuando expulsó a Ronald Araújo en la primera parte; el Barça cayó 1-4 y quedó eliminado.

Después, dirigió el empate 1-1 contra el Nápoles en la Europa League y otros duelos en el Camp Nou sin lograr la victoria.

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