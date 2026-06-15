Tras lo ocurrido con Hakimi y Vinícius, la FIFA reconoce su error y da marcha atrás en su decisión

La FIFA ha revertido su decisión y ha decidido permitir preguntas en español en todas las ruedas de prensa oficiales del Mundial 2026, tras la polémica por incidentes que impidieron usarlo pese a que el torneo se celebra en México y Estados Unidos, donde es una de las lenguas más habladas.

La FIFA informó que, desde este fin de semana, el español se incluye entre las opciones de traducción para los periodistas acreditados. La decisión llega tras varios incidentes que sorprendieron a periodistas y aficionados, como cuando Vinicius animó a un reportero español a hablar en su idioma antes del Brasil-Marruecos, pero un responsable de la FIFA interrumpió al explicar que el español «no estaba incluido en el sistema de traducción previsto para esa rueda de prensa».

El defensa marroquí Ashraf Hakimi, nacido en Madrid, vivió un episodio idéntico al intentar responder en español, pero los organizadores le obligaron a usar uno de los idiomas oficiales. y se repitió con Frenkie de Jong, a quien un periodista mexicano quiso hablarle en español, pero la FIFA cortó la comunicación pese a que el jugador del Barcelona estaba dispuesto a responder en ese idioma.

Las imágenes se difundieron y generaron críticas, pues muchos periodistas no entendían por qué se había excluido el español en un Mundial celebrado en México y Estados Unidos, donde es una de las lenguas más habladas. La FIFA afirmó que no existía prohibición, pero admitió que el problema surgía en los partidos donde el español no era lengua oficial de ninguno de los dos equipos.