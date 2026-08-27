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imago-sport-1081974463.jpgPhilippe Ruiz

Traducido por

Tras las recurrentes caídas: Kompany revela una sorpresa sobre el estado de salud de Jamal Musiala

J. Musiala
Bayern Múnich
Bundesliga
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
V. Kompany
Alemania
Bélgica

Antes del duelo ante el Stuttgart

A 24 horas del arranque del tren de la Bundesliga, la rueda de prensa del Bayern de Múnich pasó de hablar del Stuttgart a hablar de la salud de una única estrella: Jamal Musiala. 

Las caídas repetidas y aterradoras en los amistosos, y la impactante confesión de sufrir crisis nerviosas, pusieron al Bayern en estado de alerta, y ahora Vincent Kompany sale con un mensaje tranquilizador largamente esperado.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, puso fin al estado de expectación que vivía la afición del club bávaro respecto a su gran estrella, Jamal Musiala.

El campeón se prepara para inaugurar su nueva temporada en la liga alemana mañana viernes por la noche con una difícil prueba ante el Stuttgart, en el inicio del camino por conservar el título.

La imagen de la caída de Musiala (23 años) inconsciente en los amistosos ante el Leipzig y el Heidenheim había desatado una ola de preocupación, antes de que el propio jugador decidiera romper el silencio y revelar que padece crisis nerviosas repentinas, asegurando que se trata de algo tratable y que regresará pronto.

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En la rueda de prensa previa al partido, Kompany declaró en tono tranquilizador: "Jamal se entrenó hoy con nosotros y su estado es bueno en general, pero es imposible que llegue al partido de mañana".

El técnico belga subrayó que el club no arriesgará a su estrella, aclarando que el protocolo de su regreso está por completo en manos de los médicos.

Y explicó: "La situación está bajo control. Jamal está acostumbrado a ajustar sus dosis de tratamiento, y su regreso será gradual y en el momento que determine el equipo médico especializado. Lo más importante es que ahora está bien".

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