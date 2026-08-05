La Federación Camerunesa de Fútbol anunció la anulación de las sanciones que previamente había impuesto la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a su presidente, Samuel Eto'o, tras la aceptación del recurso presentado contra la decisión dictada en su contra a raíz de los incidentes del partido entre Camerún y Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025.

La federación camerunesa aclaró, en un comunicado oficial este miércoles, que el comité de apelaciones de la CAF emitió una decisión que ordena la anulación de todas las sanciones impuestas a Eto'o, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva, en el caso relacionado con el partido de cuartos de final del torneo, que se disputó el pasado 9 de enero.

El comité de disciplina de la CAF había sancionado anteriormente a Eto'o con cuatro partidos de suspensión, además de una multa de 20.000 dólares, tras considerarlo culpable de vulnerar los principios de integridad, deportividad y lealtad, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la confederación continental.

Las sanciones llegaron después de que el presidente de la federación camerunesa protestara por las decisiones arbitrales desde las tribunas oficiales del estadio Moulay Abdellah de Rabat, durante el enfrentamiento de la selección de su país ante Marruecos, y también tras señalar algunos informes que se enzarzó en una disputa con uno de los responsables después del pitido final.

La federación camerunesa rechazó desde el principio las sanciones dictadas contra Eto'o y las consideró injustificadas, antes de presentar un recurso oficial que terminó con la anulación total de la decisión por parte del comité de apelaciones de la Confederación Africana.