La liga Roshn Saudí reveló el motivo de la elección de la polémica fecha para disputar el clásico aplazado entre el Al-Ahli y el Al-Nassr.

Estaba previsto que el Al-Ahli se enfrentara al Al-Nassr el pasado 15 de octubre, antes de que el partido se aplazara hasta el próximo mes de marzo, debido a las circunstancias logísticas que atravesó el Reino de Arabia Saudí durante el pasado periodo.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027, de enero a diciembre del próximo año, llevó a la liga a adelantar el partido para disputarlo el próximo 20 de noviembre, tras posponer la decimotercera jornada.

La nueva fecha generó algunas objeciones por parte de ciertos seguidores, sobre todo porque llega justo después del final del parón internacional, y un día después de la gala de los premios The Best de Asia, con la participación de Firas Al-Buraikan, estrella del Al-Ahli.

Una fuente de la liga Roshn respondió a esas críticas, en declaraciones al diario saudí "Arriyadiyah", donde confirmó que la nueva fecha se fijó con la aprobación de los representantes del Al-Ahli y del Al-Nassr, sin que ninguno de los dos mostrara objeción alguna.

Aclaró que el motivo de adelantar la fecha del partido al próximo noviembre, en lugar del próximo marzo, se debe a que el Al-Ahli y el Al-Nassr tienen muchos partidos durante ese periodo, al contrario que en el periodo actual.

En cuanto a por qué no se disputa el clásico el próximo mes de diciembre, al igual que los partidos del Al-Hilal contra el Al-Riyadh y del Al-Ittihad contra el Al-Shabab, la fuente aclaró que el motivo es la participación del Al-Ahli y del Al-Nassr en la Supercopa de Arabia Saudí durante ese mismo periodo.

El Al-Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de la liga saudí con 25 puntos, a dos puntos del líder, el Al-Hilal, y por detrás, por diferencia de goles, del Al-Qadsiah, que ocupa la segunda posición.

Por su parte, el Al-Ahli ocupa la sexta posición en la tabla con 21 puntos, logrados con 7 victorias y 4 derrotas, lo que significa que una victoria sobre el Al-Nassr lo acercaría a la cima.