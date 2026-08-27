Parece que la estrella francesa Karim Benzema vive sus últimos días en las filas del Al-Hilal saudí, tras las informaciones que lo vinculan con una salida del "líder de Asia".

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El goleador francés, a pesar de haberse incorporado al Al-Hilal el pasado enero tras la rescisión de su contrato con el Al-Ittihad, se ha convertido en un firme candidato a marcharse durante los próximos días, después de haber llegado a un punto muerto con la directiva del "líder".

Según fuentes dentro del club hilalí, Benzema está prácticamente fuera del club, después de negarse a que su papel se limitara únicamente a la participación asiática y de pedir el cobro íntegro de sus emolumentos, algo en lo que trabaja actualmente la directiva del "líder".

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Al mismo tiempo, se confirmó la ausencia de Benzema en el partido de mañana ante el Al-Khaleej, en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, después de que el Al-Hilal anunciara su lesión en la espalda, ya que sufre fuertes dolores.

En consecuencia, la estrella francesa quedará fuera de la lista del Al-Hilal para el partido ante el Al-Khaleej en principio, y estará prácticamente fuera del club durante los próximos días.