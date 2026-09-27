Roberto Carlos, uno de los laterales más destacados en la historia del fútbol, jamás imaginó que su trayectoria dentro del terreno de juego terminaría con la pérdida de la mayor parte de su fortuna, tras revelar la desaparición de cerca de 160 millones de euros debido a problemas financieros y familiares, así como a asuntos relacionados con su antiguo agente.

La estrella brasileña, de 53 años, cuenta con una trayectoria excepcional que vio su brillo con el Inter de Milán, el Real Madrid y la selección brasileña, con la que se coronó campeón del Mundial de 2002.

Roberto Carlos reveló los detalles de la crisis que afrontó tras su retirada, afirmando: "He tenido problemas graves, pues algunas personas retiraron mi dinero de mi cuenta bancaria. Y a causa de problemas con mi antiguo agente y de problemas familiares, perdí el 99% de todo lo que gané en el fútbol".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el sitio "Foot Mercato" francés: "Un día me quedé dormido, y a la mañana siguiente me presentaron un montón de documentos cuya existencia yo ni siquiera conocía. En ese momento me di cuenta de que había perdido todo lo que había ganado con mi trabajo durante toda mi vida".









Roberto Carlos había desmentido las noticias que circularon recientemente sobre su conversión al islam, tras su matrimonio con la marroquí Suhaila Tahiri. En ese sentido, declaró: "Tengo el máximo respeto por el islam, y es maravilloso ver a mi esposa mientras reza, pero los rumores que circulan sobre mi conversión al islam no son ciertos".

Algunos informes de prensa turcos habían afirmado que Carlos se había convertido al islam tras su aparición en un encuentro con el jeque Yihad Hamada, una de las figuras conocidas en los círculos de la comunidad islámica en Brasil, donde se dijo que pronunció la profesión de fe.

Asimismo, una publicación del diputado turco del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Ali Şahin, contribuyó a la propagación de estas noticias, después de que hablara de un encuentro que mantuvo con varios representantes de la comunidad islámica en Brasil. Sin embargo, Roberto Carlos zanjó la polémica él mismo, asegurando que lo que se dijo sobre su conversión al islam "no es cierto".