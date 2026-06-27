Tras las noticias sobre Jesús, la Federación Saudí decide el futuro de Donis

La Federación Saudí de Fútbol ha iniciado una evaluación de la participación de la selección en el Mundial 2026 tras su eliminación en la fase de grupos. La afición, indignada, pide cambios en el cuerpo técnico liderado por el griego Georgios Donis.

El equipo, que empató 0-0 con Cabo Verde en la última jornada, sumó solo dos puntos en tres partidos y terminó último del Grupo H.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», la Federación Saudí de Fútbol aguarda dos informes independientes que evaluarán la participación de «Los Verdes» y podrían definir el futuro del cuerpo técnico.

El primer informe lo presentará Matt Crocker, director ejecutivo de fútbol, y el segundo Fahd Al-Mufarraj, director ejecutivo de la selección absoluta; ambos analizarán los aspectos técnicos y administrativos de la participación.

Estos informes serán la base para decidir la continuidad o cese de Donis, cuestionado tras el bajo rendimiento del equipo.

Según rumores, la Federación ya baraja fichar al portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr.