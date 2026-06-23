Tras las noticias sobre Arabia Saudí y las crisis personales, la familia de Ravinia aclara la situación

El entorno del futbolista brasileño Raphinha, extremo del FC Barcelona, ha desmentido los rumores tras su lesión en la Copa del Mundo.

Recientemente han surgido informes que apuntan a problemas personales que le afectan, El diario «Mundo Deportivo» habló con su familia, que confirmó que la lesión no es grave y que el jugador está concentrado con la selección, desmintiendo su marcha al fútbol saudí.

Los médicos confirmaron que solo siente molestias en el muslo posterior, zona ya afectada antes, y que no hay lesión grave.

Sin embargo, su entorno asegura que la lesión es «leve» y que volverá en unas dos semanas, listo para los cuartos de final si Brasil avanza.

Fuera del Mundial, se habló de un posible traspaso a Arabia Saudí por problemas económicos, versión que su entorno ha desmentido. «No hay motivo de preocupación; Raphinha está centrado en la selección y es muy feliz en el Barcelona». Añadieron que su única preocupación ahora es recuperarse para volver y dar lo mejor de sí mismo.

Además, la familia desmintió rotundamente los rumores sobre una crisis personal: todos —esposa, hijo, padres y hermano— están juntos en Estados Unidos para apoyarle y seguir el Mundial.

Cercanos al jugador mostraron sorpresa ante tales rumores, que calificaron de infundados.