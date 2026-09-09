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وليد الفراجrotana khalejia

Traducido por

Tras las noticias de la suspensión, Walid Al-Farraj anuncia la fecha de su regreso

1ª División
Arabia Saudita

El comunicador saudí se ausentó de las apariciones durante el último periodo

El periodista saudí Waleed Al-Farraj reveló la fecha de su regreso a la pantalla, tras su ausencia de la misma durante el último periodo.

Al-Farraj publicó un tuit a través de su cuenta personal en la plataforma "X", en el que escribió: "Gracias por todos vuestros sentimientos y vuestras oraciones, si Dios quiere volvemos a vosotros en Rotana Sport con Waleed con los partidos del viernes, si Dios quiere".

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Waleed Al-Farraj no aparecía en la pantalla de "Rotana Khalijia" desde el pasado viernes, pese a ser el presentador principal del programa "Rotana Sport con Waleed".

La ausencia del gran periodista saudí coincidió con algunas informaciones que apuntaban a su suspensión y a que había sido remitido a una investigación, con el argumento de que se habían detectado a través de él ciertas infracciones mediáticas.

Cabe recordar que Waleed Al-Farraj pasó a presentar en la pantalla de los canales "Rotana", después de haber sido el presentador del programa "Action con Waleed" en el canal "MBC Action" durante la temporada pasada.

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