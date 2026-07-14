El francés Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, ha trabajado duro para recuperar su lugar en la alineación de Francia para la semifinal del Mundial 2026 contra España, este martes en Dallas.

Será titular tras perderse los duelos ante Paraguay y Marruecos por lesión.

En declaraciones a «beIN Sports» antes del Francia-España, afirmó: «Me he esforzado mucho y ahora estoy listo».

Y añadió: «Es un partido importante contra un rival fuerte, pero nos centramos en nosotros mismos para ganar y llegar a la final».

Preguntado por el joven español Lamine Yamal, el jugador del Real Madrid respondió: «Sabemos que es uno de los mejores del mundo, pero nosotros también tenemos grandes jugadores y debemos mantener nuestro nivel defensivo y ofensivo, y seguir con nuestro estilo de juego».

En los últimos días, Yamal había declarado su confianza en la capacidad de España para superar a Francia y llegar a la final, y lo reforzó con dos publicaciones en sus historias de redes sociales horas antes del partido.

Sus mensajes recordaban la semifinal de la Liga de Naciones de 2025, cuando España venció 5-4 a Francia; en una de las imágenes aparecía celebrando uno de sus dos goles.

En ese duelo, Yamal brilló al anotar dos goles en Stuttgart.

El ganador de este duelo jugará la final del domingo contra el vencedor del Inglaterra-Argentina de mañana.