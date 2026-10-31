Fede Valverde, estrella del Real Madrid, es duda para el encuentro ante el Racing de Santander, mañana domingo, en la jornada 11 de LaLiga.
El diario AS informó de que las pruebas descartaron una lesión preocupante en Valverde, pero no participó en los entrenamientos en la víspera del partido.
El entrenador José Mourinho confirmó que Valverde no estará en el once titular, pero ahora incluso es duda para viajar con el equipo.
Los indicios apuntan a que Valverde no viajará a Santander. Se espera conocer la decisión en las próximas horas, ya que la convocatoria del equipo se anunciará a última hora.
Fede Valverde fue el gran ausente del entrenamiento del conjunto merengue en la mañana de este sábado, pues no saltó al terreno de juego.
Aunque el club todavía no se ha pronunciado de forma tajante, los indicios que llegan desde la entidad inclinan en gran medida la balanza hacia que el jugador uruguayo no viaje con el equipo, para que obtenga algo de descanso, teniendo en cuenta en principio el duelo ante el AEK de Atenas.
El puesto de lateral derecho en el partido de mañana será para Denzel Dumfries o Trent Alexander-Arnold.
El propio Mourinho confirmó esto durante la rueda de prensa, sin rodeos, al afirmar: «Mañana, Valverde no estará en el once titular».