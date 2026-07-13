Tras las declaraciones de Laporta, ¿ha cambiado la postura del Atlético de Madrid sobre la venta de Julián Álvarez?

Un reportaje periodístico publicado este lunes ha revelado la postura del Atlético de Madrid respecto a las declaraciones de Juan Laporta, presidente del Barcelona, sobre el jugador rojiblanco Julián Álvarez.

Laporta, en Dallas para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia, elogió al jugador.

Elogió la actuación de Álvarez ante Suiza, pero advirtió: «Hemos hecho una oferta muy generosa que gusta al entrenador y al cuerpo técnico, pero no es indefinida».

Además, afirmó: «He hablado con los dirigentes del Atlético y les he dicho que nuestra oferta seguirá vigente hasta que encuentren un sustituto adecuado, y que no les presionaremos», sin revelar la cifra.

Según Mundo Deportivo, el Atlético no quiere que se marche, menos aún al Barcelona, y ya asume que no fichará al jugador.

Confirmó que no ha habido ninguna reacción destacable a las declaraciones del presidente del Barcelona, ya que la situación sigue igual.

Sin embargo, otros rumores apuntan a que el Atlético debe vender para cubrir los 80 millones ya invertidos en fichajes y poder inscribir nuevos jugadores.

Sin embargo, los fichajes de Grimaldo, Hjulmand y Kang-in Lee (aún no oficial) ya estaban contemplados en el presupuesto de traspasos para la temporada 2026/27.

Estas tres operaciones suman, en conjunto, la cantidad que el Atlético de Madrid ya gastó en fichajes la temporada pasada.

A partir de ahora, el plan es vender antes de fichar.

De momento no necesita vender, sobre todo con el aumento de capital previsto, buena parte del cual irá al proyecto deportivo.

El jugador argentino se centra ahora en el Mundial. Tras afirmar que marcharse del Atlético era la mejor opción para cumplir su «sueño», Julián no ha vuelto a hablar de su futuro en sus declaraciones a los medios tras los partidos de Argentina.

Dado que su fichaje por el Barcelona es imposible, regresar a Inglaterra parece su única opción si decide marcharse.

Según The Independent, el Arsenal prepara una nueva oferta por él, y, como el Atlético se niega a negociar con Barcelona o Real Madrid, Londres sería su única salida.

El dinero y un delantero como Giocuris podrían ser la clave, aunque el Atlético no quiere vender.