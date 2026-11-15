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Las posibilidades de que el defensa alemán Jonathan Tah, jugador del Bayern Múnich, se incorpore al Barcelona durante el próximo mercado invernal se han reducido, pese al interés del club catalán en ficharlo, en medio de la búsqueda por parte de la dirección deportiva de un defensa con experiencia y capacidad para aportar de inmediato al equipo.

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Según el periodista del diario catalán "Sport", Carlos Monfort, el Barcelona ya ha preguntado por la situación de Tah, aprovechando su buen conocimiento del jugador y su especial relación con sus representantes, pero la operación parece prácticamente descartada en estos momentos.

El principal obstáculo para cerrar el traspaso reside en la postura del propio jugador, ya que Tah no parece entusiasmado con la idea de abandonar el Bayern de Múnich y fichar por el Barcelona, además de que el club alemán no tiene intención de prescindir de sus servicios ni desea abrir la puerta a su salida el próximo mes de enero.

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Tah, de 30 años, cuenta con el interés del Barcelona desde hace tiempo, pues el club deseaba sus servicios durante el verano de 2025, cuando su contrato con el Bayer Leverkusen se acercaba a su fin, pero el Bayern de Múnich logró cerrar la operación y ficharlo como agente libre.

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El director deportivo del Barcelona, Deco, busca un defensa central con experiencia internacional y cualidades físicas, que sea la pareja del joven Pau Cubarsí, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del equipo de reforzar sus opciones antes de la segunda mitad de la temporada.

El contrato de Tah con el Bayern de Múnich se extiende hasta el verano de 2029, después de que se incorporara al conjunto bávaro en el verano de 2025.

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Tah llegó a Múnich tras una exitosa trayectoria con el Bayer Leverkusen, con el que se proclamó campeón de la Bundesliga en la temporada 2023-2024 de forma invicta, además de ganar la Copa de Alemania y la Supercopa nacional.

El defensa alemán ha disputado un gran número de partidos con el Bayern desde su llegada y se ha convertido en una de las opciones importantes de la línea defensiva, pese a la competencia por los puestos de centrales con Dayot Upamecano y el surcoreano Kim Min-jae.

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El deseo del Barcelona de reforzar la defensa surge ante las dificultades del equipo por algunas ausencias y lesiones en la línea defensiva.

Esto ha llevado a la directiva a estudiar distintas opciones en el mercado de fichajes, en busca de un jugador capaz de ayudar al equipo, sin entrar en una operación costosa y difícil de ejecutar dadas las limitaciones económicas.

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Pese a la buena relación que une al Barcelona con los representantes de Tah, esta no ha sido suficiente hasta ahora para cambiar la postura del jugador ni la del Bayern de Múnich, por lo que el club catalán se ve obligado a buscar otras alternativas para reforzar su defensa durante el mercado de fichajes invernal.

Tah participó en el último partido de Alemania, que terminó con victoria ante Serbia (3-1), correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección alemana se prepara actualmente para enfrentarse a los Países Bajos mañana lunes en Berlín, un encuentro que será decisivo para el futuro de la Mannschaft en la Liga de Naciones, en plena pugna con Grecia por el segundo billete de clasificación del grupo a los cuartos de final, después de que los Países Bajos hayan asegurado en gran medida el primer billete.