El marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Madrid y de la selección de Marruecos, respondió a los insultos y las acusaciones de los que fue objeto recientemente.

Ezzalzouli fue víctima de una oleada de amenazas a través de las redes sociales, después de vestir una camiseta con el lema "Todos somos caballas" (término con el que se denomina a los habitantes de Ceuta), con el fin de apoyar a los ciudadanos de la ciudad.

Ezzalzouli lució la camiseta con el lema "Todos somos caballas", una iniciativa de solidaridad y apoyo a los ciudadanos de Ceuta lanzada recientemente por diferentes grupos, a la que se unieron varios equipos de fútbol.

El extremo, nacido en Beni Melal (Marruecos) y criado en Elche, en la provincia de Alicante, vistió la camiseta junto al resto de jugadores del Real Betis y del Villarreal durante los minutos previos a la victoria del conjunto andaluz por 2-1.

Ezzalzouli escribió, en un comunicado en su cuenta de "Instagram": "En primer lugar, quiero dejar claro una cosa, y es que en ningún momento se utilizó la camiseta que hace referencia a la ciudad de Ceuta con un objetivo político ni con la intención de menospreciar a un pueblo, el pueblo marroquí".

Y añadió: "Esta camiseta tenía un carácter social, en el marco del apoyo a los habitantes y vecinos de una zona que estaban viviendo una situación difícil, independientemente de su nacionalidad".

Y concluyó: "Pero, al mismo tiempo, esto no es una disculpa para nadie, y todo aquel que quiera aprovechar esto para poner en duda el amor por mi país es libre de hacerlo. En cuanto a mí, seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta, y seguiré representando mis raíces con orgullo y sacrificio".



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