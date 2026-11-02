El Real Madrid no planea realizar nuevos fichajes durante el próximo mercado invernal, ante la firme convicción dentro del club de que la plantilla actual es capaz de competir y lograr los objetivos de la temporada, pese a las lesiones que han golpeado al equipo y las crecientes especulaciones sobre la necesidad de reforzar algunas posiciones, encabezadas por el centro del campo.

Según el diario español As, la directiva del conjunto blanco no parece dispuesta a cambiar su política habitual en el mercado de enero, ya que no ve necesario intervenir en estos momentos y confía en la capacidad de José Mourinho para liderar al grupo disponible y conseguir los resultados buscados.

En contrapartida, la puerta de salida sigue abierta para cualquier jugador que desee marcharse, a condición de obtener la aprobación del técnico portugués, aunque este escenario resulta improbable en la etapa actual.

Esta convicción llega pese a los rumores sobre la posibilidad de reforzar el centro del campo, pero el rendimiento del equipo ante el Barcelona en el Camp Nou, con Bernardo Silva y Arda Güler al frente, reforzó el punto de vista de la directiva sobre que el equipo cuenta con los elementos capaces de afrontar los próximos retos.

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En un momento en el que el Real Madrid descarta la incorporación de nuevos jugadores en enero, la directiva sigue de cerca el futuro de varios talentos cedidos, encabezados por Jacobo Ramón y Nico Paz, jugadores del Como, además de Rafa Marín y Víctor Muñoz.

La directiva aún no ha resuelto su postura sobre la activación de las opciones de regreso de estos jugadores, ya que prefiere esperar hasta la primavera del próximo año para evaluar la evolución de cada jugador y las necesidades del equipo antes de tomar la decisión final.

El nombre de Jacobo Ramón destaca como una de las posibles opciones para suplir a Antonio Rüdiger en el futuro, pero su regreso aún no se ha convertido en una decisión definitiva.

Estos movimientos confirman, según el diario, que el Real Madrid no tiene prisa por tomar decisiones sobre el mercado de fichajes, ya sea con incorporaciones o con el regreso de los cedidos, pues prefiere mantener la estabilidad de su plantilla actual y dejar la evaluación de las necesidades reales para una etapa posterior de la temporada.