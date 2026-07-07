Tras la vergüenza de Messi, la historia sigue ligada al nombre de Shubair

Mustafa Shubair acaparó la atención en el Mundial 2026. No solo detuvo un penalti de Lionel Messi en los octavos entre Egipto y Argentina, sino que su familia influyó indirectamente en una de las reglas más famosas del fútbol, según el diario Marca, que le dedicó un reportaje tras su brillante actuación.

Tiene 26 años, nació en Giza y se formó en las categorías inferiores del Al-Ahly antes de debutar con el primer equipo en 2020. Su momento clave llegó en la final de la Liga de Campeones de África 2023, cuando el titular Mohamed El Shenawy se lesionó y él aprovechó para brillar, ganándose luego la titularidad en la selección».

Además, su apellido recuerda a su padre, Ahmed Shubair, portero de Egipto en el Mundial de 1990, cuando los “Faraones” regresaron tras 56 años de ausencia.

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«Marca» explicó: «Aquella competición fue testigo de uno de los partidos más polémicos, cuando el enfrentamiento entre Egipto e Irlanda terminó en empate a cero en la fase de grupos, después de que ambas selecciones se dedicaran a devolver constantemente el balón al portero, al que por entonces se le permitía cogerlo con las manos, lo que provocó una pérdida de tiempo y ralentizó el ritmo del juego».

Esa práctica generó muchas críticas y, dos años después, en 1992, la FIFA decidió introducir la regla del pase hacia atrás, que prohíbe al portero atrapar el balón con las manos si un compañero se lo devuelve deliberadamente con el pie, una modificación que transformó el fútbol moderno».

Más de tres décadas después, Mostafa Shubair mantiene el legado familiar en el Mundial tras ayudar a Egipto a alcanzar los octavos de final.

Los «Faraones» acabaron segundos en su grupo con cinco puntos (una victoria y dos empates), y eliminaron a Australia en octavos tras empatar 1-1 y ganar 4-2 en los penaltis. Luego su portero detuvo un penalti a Messi ante Argentina. Esta noche buscan hacer historia eliminando al campeón.

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