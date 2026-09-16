El egipcio Mohamed Kamal Richa, analista arbitral del diario "Arriyadiyah", consideró probable la ausencia del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al Hilal, durante al menos dos partidos en la Liga de Campeones de Élite de Asia, tras recibir una tarjeta roja directa durante el enfrentamiento ante el Al Gharafa catarí, el martes, en la jornada inaugural del torneo continental.

El árbitro del partido mostró la tarjeta roja directa a Summerville en el minuto 32, por lo que Richa describió como "conducta impropia", subrayando que la naturaleza de la infracción cometida por el jugador será la que determine la duración de la sanción que se le impondrá en el próximo periodo.

Richa afirmó, comentando la acción de la expulsión: "La duración de la suspensión de Summerville la determina el informe del árbitro, y la conducta impropia varía; siempre la sanción por conducta impropia es la suspensión de uno a dos partidos según el reglamento de las competiciones, que aclara el tipo de falta que cometió el jugador".

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Y en base a la tarjeta roja que recibió ante el Al Gharafa, se confirmó la ausencia del extremo neerlandés en el próximo enfrentamiento del Al Hilal ante el Al Sadd catarí, previsto para el 13 de octubre dentro de la segunda jornada del torneo continental, quedando pendiente que la sanción definitiva determine su situación para el partido siguiente.

Y en caso de que el organismo competente decida suspender a Summerville por dos partidos, su ausencia se extendería también al enfrentamiento ante el Al Shamal catarí el 27 de octubre, dentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, lo que podría representar un golpe para el Al Hilal en el inicio de su andadura continental.

El Al Hilal había iniciado su recorrido en el torneo con una victoria sobre el Al Gharafa por 2-1, en la que el portugués Rúben Neves marcó el primer gol de penalti, y el serbio Sergej Savić añadió el segundo, mientras que Alaeddine Hassan anotó el único gol del equipo catarí.