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La lesión de Jamal Musiala ya no es solo un problema deportivo que amenaza los planes del Bayern de Múnich. Se ha convertido en una cuestión humana que ha provocado división en los despachos del club y ha obligado a la directiva a afrontar las crecientes críticas, después de que el futbolista alemán volviera a sufrir lesiones. Ante ello, voces con peso en la entidad han pedido poner fin a la polémica y anteponer su salud a todo lo demás.

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En declaraciones a «Sky Sport», antes del partido de la Bundesliga contra el Hamburgo de este sábado, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, pidió cerrar filas en torno a Musiala, un día después de que el club anunciara que el jugador había sufrido una nueva recaída muscular. Eberl subrayó que, en este momento, la prioridad debe ser interesarse por su estado y respaldarlo, al margen de los cálculos deportivos y de la presión mediática.

Eberl afirmó que lo que está viviendo el jugador es una tragedia humana. Insistió en que el club quiere saber cómo se encuentra y en que la gestión de sus repetidas lesiones debe partir de la preocupación por su salud antes que de cualquier otra consideración, en alusión al sufrimiento del internacional alemán, cuyas continuas recaídas lo han apartado del equipo en los últimos tiempos.

El director deportivo aseguró que la directiva del conjunto bávaro está decidida a dar a Musiala el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse. Explicó que no se le presionará para volver con prisas a los entrenamientos o a los partidos y que dispondrá del tiempo suficiente para descansar y alejarse del ambiente de la competición hasta recuperar su mejor forma.

Añadió que la nueva recaída supone un golpe para todos en el club, pero que la afrontarán como una responsabilidad colectiva.

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El mensaje de Eberl no se limitó al apoyo al jugador. También incluyó un llamamiento claro a poner fin a la polémica mediática que ha crecido en torno a su situación: pidió a todas las partes que se unan en lugar de aumentar la presión que lo rodea y recalcó que la fortaleza del Bayern de Múnich se demuestra sobre todo en los momentos difíciles, por lo que el club necesita superar la crisis con espíritu de grupo, lejos de los cruces de declaraciones y de las críticas que ha generado el caso.

Las palabras de Eberl llegan tras la controversia surgida en la directiva del Bayern, después de que las posturas de figuras destacadas como Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen plantearan dudas sobre la capacidad de Musiala para seguir jugando a raíz del diagnóstico relacionado con su condición neurológica. Esas actitudes fueron criticadas públicamente por su compañero Joshua Kimmich, quien consideró que no se corresponden con los valores ni con el espíritu del club, mientras que Eberl declinó pronunciarse sobre la postura del jugador alemán.

Así, la crisis de Musiala se ha convertido en una prueba de la capacidad del Bayern de Múnich para contener las diferencias internas y ofrecer el apoyo necesario a uno de sus mayores talentos, en un momento en el que la salud del jugador y una recuperación segura importan más que hablar de la fecha de su regreso. Mientras tanto, Eberl busca cerrar la puerta a las declaraciones contradictorias y volver a centrar la atención en Musiala, para que pueda superar esta etapa difícil sin presiones añadidas.