La lesión de Jamal Musiala ya no es solo un problema deportivo que amenaza los planes del Bayern de Múnich. Se ha convertido en una cuestión humana que ha provocado división en los despachos del club y ha obligado a la directiva a afrontar las crecientes críticas, después de que el futbolista alemán volviera a sufrir lesiones. Ante ello, voces con peso en la entidad han pedido poner fin a la polémica y anteponer su salud a todo lo demás.
En declaraciones a «Sky Sport», antes del partido de la Bundesliga contra el Hamburgo de este sábado, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, pidió cerrar filas en torno a Musiala, un día después de que el club anunciara que el jugador había sufrido una nueva recaída muscular. Eberl subrayó que, en este momento, la prioridad debe ser interesarse por su estado y respaldarlo, al margen de los cálculos deportivos y de la presión mediática.
Eberl afirmó que lo que está viviendo el jugador es una tragedia humana. Insistió en que el club quiere saber cómo se encuentra y en que la gestión de sus repetidas lesiones debe partir de la preocupación por su salud antes que de cualquier otra consideración, en alusión al sufrimiento del internacional alemán, cuyas continuas recaídas lo han apartado del equipo en los últimos tiempos.
El director deportivo aseguró que la directiva del conjunto bávaro está decidida a dar a Musiala el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse. Explicó que no se le presionará para volver con prisas a los entrenamientos o a los partidos y que dispondrá del tiempo suficiente para descansar y alejarse del ambiente de la competición hasta recuperar su mejor forma.
Añadió que la nueva recaída supone un golpe para todos en el club, pero que la afrontarán como una responsabilidad colectiva.
El mensaje de Eberl no se limitó al apoyo al jugador. También incluyó un llamamiento claro a poner fin a la polémica mediática que ha crecido en torno a su situación: pidió a todas las partes que se unan en lugar de aumentar la presión que lo rodea y recalcó que la fortaleza del Bayern de Múnich se demuestra sobre todo en los momentos difíciles, por lo que el club necesita superar la crisis con espíritu de grupo, lejos de los cruces de declaraciones y de las críticas que ha generado el caso.
Las palabras de Eberl llegan tras la controversia surgida en la directiva del Bayern, después de que las posturas de figuras destacadas como Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen plantearan dudas sobre la capacidad de Musiala para seguir jugando a raíz del diagnóstico relacionado con su condición neurológica. Esas actitudes fueron criticadas públicamente por su compañero Joshua Kimmich, quien consideró que no se corresponden con los valores ni con el espíritu del club, mientras que Eberl declinó pronunciarse sobre la postura del jugador alemán.
Así, la crisis de Musiala se ha convertido en una prueba de la capacidad del Bayern de Múnich para contener las diferencias internas y ofrecer el apoyo necesario a uno de sus mayores talentos, en un momento en el que la salud del jugador y una recuperación segura importan más que hablar de la fecha de su regreso. Mientras tanto, Eberl busca cerrar la puerta a las declaraciones contradictorias y volver a centrar la atención en Musiala, para que pueda superar esta etapa difícil sin presiones añadidas.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.