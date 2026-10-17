La afición del Al Ahli saudí lanzó una campaña para exigir la destitución del anterior entrenador de su equipo, el alemán Matthias Jaissle, actual director técnico del Newcastle United, tras la derrota ante el Aston Villa.

El Newcastle cayó ante el Aston Villa por 0-1 en el partido que disputaron este sábado en el estadio de St James' Park, en la séptima jornada de la Premier League.

Esta es ya la tercera derrota que sufre el Newcastle en la presente temporada de la Premier League, por lo que el equipo descendió al undécimo puesto de la clasificación, con apenas 8 puntos.

Al término del encuentro, los aficionados del Al Ahli lanzaron un hashtag para pedir la destitución de Jaissle del banquillo del Newcastle United, debido a los resultados negativos que atraviesa el equipo en la actualidad.

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Esta reacción de la afición del Al Ahli llegó después de que el técnico alemán dejara al equipo a menos de dos semanas del inicio de la temporada para dirigir al Newcastle, tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.

Jaissle vivió tres años históricos en el Al Ahli desde que asumió el cargo en el verano de 2023, pues llevó al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite en dos ocasiones, además de ganar la Supercopa de Arabia Saudí después de 9 años de ausencia.

Cabe recordar que el Al Ahli atraviesa una situación de inestabilidad desde la salida de Jaissle, ya que el entrenador neerlandés Marino Pusic no ha logrado ofrecer su mejor nivel hasta el momento.

El Al Ahli ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga de Arabia Saudí con 15 puntos, cosechados a base de 5 victorias y 3 derrotas, a 7 puntos del Al Qadisiyah, líder del campeonato, que ha disputado un partido más.