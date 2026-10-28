La Liga y la Real Federación Española de Fútbol anunciaron que se guardará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de la jornada 11 de LaLiga y de la jornada 12 de Segunda División, en memoria de las víctimas del trágico accidente de colisión entre dos trenes en la provincia de Toledo.

Según destacó el diario "Marca", ambas instituciones confirmaron su acuerdo sobre esta medida, al tiempo que trasladaron sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus allegados, y expresaron su solidaridad con todos los afectados por el accidente.

Aplazamiento de partidos en la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ya había anunciado anteriormente el aplazamiento de los 24 partidos previstos en la primera ronda de la Copa del Rey, que debían disputarse el miércoles, a raíz del accidente.

La colisión se produjo en la mañana del miércoles en la línea ferroviaria que une Madrid y Andalucía, en la provincia de Toledo, después de que un tren de la compañía "Iryo" chocara con un tren de alta velocidad de tipo "AVE".

Según el último balance recogido en el informe, el accidente dejó 68 fallecidos, en medio de un ambiente de dolor y solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos.