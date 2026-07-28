El Al-Nassr logró su primera victoria en su concentración en el extranjero, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, a costa de un equipo de tercera división.

El Al-Nassr venció a su rival, el Mérida, que milita en la tercera división española, por 2-0, en el segundo partido amistoso de "Al-Alami" en su concentración en el extranjero, en la capital portuguesa, Lisboa.

Mohammed Maran abrió el marcador para el conjunto saudí en el minuto 11 del encuentro, antes de que Haroune Camara añadiera el segundo tanto en el minuto 58.

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, comenzó el partido con solo 3 jugadores extranjeros, los brasileños Bento y Ángelo, y el defensa francés Mohamed Simakan, antes de dar entrada al otro brasileño, Wesley, y al iraquí Haidar Abdulkarim en la segunda mitad.

La victoria es la primera para el equipo del entrenador australiano en su concentración en el extranjero, en Portugal, después de haber sufrido una sorprendente derrota en su primer partido amistoso ante el filial del Benfica, por 1-2.

Cabe recordar que el portugués Jorge Jesus, exdirector técnico del Al-Nassr, acudió a la concentración de "Al-Alami" antes del partido y saludó a los jugadores y al nuevo entrenador, Ange Postecoglou.