Tras la sorpresa de España... ¿Qué pasó entre Donis y los jugadores de la selección saudí?

Un informe periodístico reveló la charla que el entrenador griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, mantuvo con sus jugadores tras la goleada 0-4 ante España en la segunda jornada del Mundial 2026.

La derrota ante España pospuso su clasificación hasta la última jornada contra Cabo Verde.

Según Al Arabiya, el técnico se reunió con el plantel en el vestuario para levantar la moral.

Les aseguró que la derrota no debe afectar su confianza y que aún tienen opciones de lograr su objetivo en la Copa.

Además, recordó que está construyendo un grupo para el futuro de la selección y que los actuales jugadores son su base, por lo que su confianza en ellos permanece intacta.

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Les pidió mantener la calma ante las críticas y recordó que el grupo aún puede regresar con fuerza en el siguiente compromiso.

Además, el cuerpo técnico ya prepara el plan para el decisivo duelo contra Cabo Verde, con el objetivo de corregir los errores cometidos ante España.

Los saudíes buscan dejar atrás la derrota y recuperar el equilibrio, pues el encuentro ante Cabo Verde será clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.