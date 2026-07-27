Según esa información, el extremo derecho Bakayoko, de 23 años, es el principal objetivo de traspaso de las Águilas Negras, que buscan fórmulas para seguir el ritmo de sus rivales locales, Galatasaray y Fenerbahce, en la pugna competitiva de la Süper Lig.

Sin embargo, una posible operación supondría una gran exigencia económica para los turcos. En Estambul se preparan para una demanda de traspaso de bastante más de 20 millones de euros. Leipzig fichó al zurdo el año pasado procedente del PSV Eindhoven por 18 millones de euros y lo vinculó al club hasta 2030.

Además, la ofensiva hacia la Bundesliga parece formar parte de una reorientación en el mercado de fichajes. Antes, el interés por Salah dominaba los titulares en torno al club. El exjugador del FC Liverpool, actualmente sin equipo, se encontraba en negociaciones con Besiktas, pero en este momento todo apunta a que ese sonado fichaje no se concretará.

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Mercado de fichajes: ¿en quién está interesado actualmente Besiktas?

Además de sus esfuerzos en ataque, la dirección de Besiktas también busca con la máxima urgencia un refuerzo para la defensa. En lo más alto de su lista de deseos aparece actualmente Leo Pereira, del Flamengo de Río de Janeiro. Sin embargo, si el internacional brasileño en cuatro ocasiones decidiera no fichar por el club del Bósforo, los turcos tienen dos alternativas en cartera.

Además de Chabot, del Stuttgart, que desempeña un papel importante en el conjunto suabo bajo las órdenes del entrenador Sebastian Hoeneß y tiene contrato hasta 2028, Igor Julio, del Brighton & Hove Albion, también está en el radar.

El brasileño de 28 años también está siendo pretendido intensamente por el FC Schalke 04, aunque el club de Gelsenkirchen todavía no ha logrado avanzar en las conversaciones con los Seagulls. Como además el PAOK Salónica también está en la puja, la competencia desde Estambul podría arruinar definitivamente los planes de fichaje del Schalke.