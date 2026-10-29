La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) impuso una nueva multa económica a la selección española, tras el retraso en el inicio de su partido ante Inglaterra en la Liga de Naciones Europea. De esta forma, España recibe una sanción adicional pocas semanas después de la multa que le impuso la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a raíz de los incidentes registrados en el partido amistoso ante la selección de Egipto.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) había decidido con anterioridad sancionar a la selección española por el incidente del partido ante Egipto, obligándola a disputar su próximo partido amistoso internacional en un estadio parcialmente cerrado, además de una multa económica de 20.000 dólares.

En aquel partido, que terminó con empate sin goles el pasado mes de marzo, un grupo de aficionados de la selección española coreó cánticos contra los musulmanes, como "quien no salte es musulmán".

La nueva infracción se produjo durante el enfrentamiento entre España e Inglaterra, disputado el pasado mes de septiembre en el estadio de Wembley, en la primera jornada de la fase de clasificación para la Liga de Naciones Europea.

Según la resolución emitida por el órgano disciplinario de la UEFA, la selección española fue sancionada por "el retraso en el inicio del partido", en virtud del artículo 11, apartado segundo, letra "y", del reglamento disciplinario de la federación, con una multa económica de 10.000 euros, según publicó el diario "Mundo Deportivo".

Esta sanción llega en un momento en el que la Federación Española estudia la posibilidad de recurrir la multa anterior impuesta por la FIFA a causa de lo ocurrido durante el partido amistoso ante Egipto.

Francia, Zidane y Portugal, en el punto de mira de las sanciones

La selección española no fue la única afectada por la sanción debido al retraso en el inicio de los partidos, ya que las resoluciones también alcanzaron a las selecciones de Francia y Portugal, con la imposición de multas económicas y la adopción de medidas contra sus entrenadores.

La UEFA impuso una multa de 10.000 euros a la selección francesa por el retraso en el inicio de su enfrentamiento ante Turquía el pasado 25 de septiembre, que terminó con victoria de Francia por un gol a cero anotado por Kylian Mbappé.

Asimismo, la Unión Europea de Fútbol dirigió una advertencia a Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, a raíz del incidente.

En cuanto a la selección portuguesa, fue sancionada con una multa económica de 20.000 euros por mala conducta durante su partido ante Noruega el pasado 27 de septiembre, que terminó con victoria por 2-1.

Las sanciones incluyeron una amonestación al entrenador de Portugal, Jorge Jesus, por el retraso en el inicio del partido, en el marco de las medidas disciplinarias adoptadas por la UEFA contra las tres selecciones.