David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol inglés (IFR), lanzó una advertencia al Manchester City, asegurando que el organismo cuenta con competencias que le permiten examinar la idoneidad de los propietarios de los clubes, sus directivos y sus ejecutivos, esto tras la condena del club por 115 infracciones financieras.

Kogan explicó que el fallo emitido por la comisión independiente plantea "preguntas muy serias", señalando que el organismo podría usar sus competencias si aparecen pruebas claras de la existencia de infracciones por parte de individuos, en consonancia con su misión de proteger la sostenibilidad, la integridad y la seguridad del fútbol inglés.

Kogan afirmó en un comunicado publicado por el diario español "Marca": "El fallo de la comisión independiente plantea preguntas muy serias. Tenemos la competencia de examinar la idoneidad de los propietarios de los clubes, sus directivos y sus ejecutivos, y usaremos esta competencia cuando sea oportuno, en aras de proteger la sostenibilidad, la integridad y la seguridad del fútbol inglés, si existen pruebas claras de una mala práctica por parte de individuos".

Y agregó: "Esto incluye tener en cuenta lo que la Premier League ha investigado. No obstante, dado que los procedimientos entre el Manchester City y la Premier League siguen en curso, esperaremos a que haya más novedades. Y esperamos que el asunto se resuelva pronto por el bien de la afición".

El Regulador Independiente del Fútbol inglés se fundó tras el anuncio del proyecto de la Superliga europea, con el objetivo de contribuir a evitar que crisis de este tipo se repitan en el futuro. Su misión consiste en proteger el fútbol inglés, y entre sus competencias figura examinar la conducta de los propietarios de los clubes y su situación financiera, para asegurarse de que no representen un peligro para la integridad de las competiciones.

El Manchester City mantiene su inocencia

El Manchester City tiene de plazo hasta el próximo viernes para presentar un recurso contra el fallo, mientras que el club sigue manteniendo su inocencia, asegurando que dispone de pruebas concluyentes que demuestran su postura.

El director ejecutivo del club, Ferran Soriano, había descrito el caso en su totalidad como algo basado en una "acusación falsa", y también acusó a la Premier League de basarse en "teorías conspirativas".

La postura del organismo regulador llega en un momento en el que los procedimientos legales entre el Manchester City y la Premier League siguen en curso, lo que significa que cualquier posible actuación del organismo respecto a la idoneidad de los responsables o los propietarios dependerá de las novedades y los resultados finales del caso.