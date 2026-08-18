Diversos informes de prensa señalaron que el Newcastle United ha entrado en negociaciones serias para incorporar al centrocampista del Manchester City, en un movimiento con el que busca reforzar sus filas con un fichaje de gran experiencia antes del cierre del mercado de fichajes estival.

El Newcastle pretende reconstruir su plantilla después de recibir un duro golpe tras el robo de varias de sus figuras más destacadas por parte de clubes rivales. La excepcional dupla del centro del campo, Bruno Guimarães y Sandro Tonali, partió hacia el norte de Londres para unirse al Arsenal y al Tottenham respectivamente, mientras que el extremo inglés Anthony Gordon se marchó para vivir una nueva experiencia con el Barcelona, lo que dejó el mediocampo del club severamente mermado.

Según lo publicado por el diario "The Athletic", Nico González es el principal objetivo del conjunto dirigido por el técnico alemán Matthias Jaissle para suplir esas sensibles ausencias. El jugador español (24 años) se había incorporado a las filas de los citizens en febrero de 2025 procedente del Oporto en una operación valorada en 52 millones de libras esterlinas.

El exalumno de la academia de "La Masía" del Barcelona disputó 41 partidos durante la temporada 2025-2026, alcanzando un total de 59 encuentros con la camiseta del City. Sin embargo, quedó fuera de los planes del entrenador Pep Guardiola tras el regreso de Rodri de su lesión de ligamento cruzado, y luego se limitó a sentarse en el banquillo bajo la dirección del técnico Enzo Maresca durante la derrota ante el Arsenal por tres goles a cero en el partido de la Community Shield el pasado domingo, en el que participó como suplente en el minuto 78.

Pese a la disminución de su papel dentro del equipo, el joven jugador declaró a comienzos de este mes que no atravesaba ninguna crisis respecto a sus minutos de juego. No obstante, ahora está cerca de convertirse en el séptimo fichaje del Newcastle durante el mercado actual.

El Newcastle había cerrado seis fichajes estivales, entre ellos la joven dupla del centro del campo Alagie Bamba (20 años) y Sean Storr (18 años), pero el fichaje de Nico le otorgaría al equipo, de forma inmediata, una opción con más experiencia y mayor conocimiento del ambiente de la Premier League.

Cabe recordar que el Newcastle inicia su andadura en la Premier League con un esperado enfrentamiento ante el Liverpool el próximo domingo, mientras que el Manchester City comienza su campaña ese mismo día recibiendo al Bournemouth, un partido que el equipo disputará sin su estrella Rodri tras completar su traspaso al Barcelona.