La Liga Profesional Saudí aprobó el aumento del número de jugadores extranjeros en la lista del primer equipo hasta 10 jugadores de un total de 25, de cara a la nueva temporada de la Roshn Saudi League, tras la reunión de coordinación que la liga mantuvo con los representantes de los clubes el pasado domingo.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló que el nuevo reglamento impedirá al jugador extranjero inscrito en la lista de un equipo sub-21 y participante en la liga "Joy" de élite disputar partidos con el primer equipo en la Roshn League.

El diario aclaró que la liga informó a los clubes de que en los próximos dos días dará a conocer el mecanismo detallado para la participación de los jugadores extranjeros inscritos en los equipos sub-21 en las competiciones de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y la Supercopa de Arabia Saudí.

El reglamento de la temporada pasada permitía a cualquier jugador extranjero participar en la Copa del Rey y en la Supercopa, ya fuera que estuviese inscrito en la lista del primer equipo o en la del equipo sub-21, con la condición de que el número de extranjeros participantes en el partido no superase los 10 jugadores, según el artículo (5/1) relativo a la elegibilidad para participar.

Cabe recordar que el Al-Hazem se proclamó campeón de la liga "Joy" de élite la temporada pasada, tras vencer al Al-Fateh por 3-1 en la final que se disputó en Al-Ahsa el pasado 23 de mayo.