Jude Bellingham protagonizó una polémica durante el Inglaterra-Ghana (0-0) de la segunda jornada del Mundial 2026. Pareció evitar injustamente la tarjeta roja.

Poco antes del descanso, el centrocampista se enfrascó en una acalorada discusión y el técnico ghanés, Carlos Queiroz, lo acusó de usar lenguaje soez.

Tras la trifulca, se le vio conversando con el delantero ghanés Jordan Ayew, con la mano tapándose la boca.

Antes, el 20 de junio, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado en un Mundial por taparse la boca al hablar con un rival.

Esta norma, llamada «ley de Vinícius», busca que ningún insulto o comentario discriminatorio escape a las cámaras y al VAR.

Tras la sanción a Almirón, muchos se preguntaron por qué Bellingham no fue expulsado por una acción similar.

El diario inglés Metro aclaró que taparse la boca no justifica por sí solo la roja y que el contexto es clave.

Y añadió: «El jugador solo será expulsado si se tapa la boca mientras se enfrenta a otro jugador».

Almirón vio la roja tras discutir airadamente durante el 1-0 ante Turquía.

En cambio, el cruce de Bellingham con Ayu fue más amistoso, así que el árbitro no intervino.