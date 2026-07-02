Tras la remontada de Bélgica, la estrella de Marruecos se burla del seleccionador de Senegal

La estrella marroquí se burló del seleccionador de Senegal, Babi Thiaw, tras la eliminación del equipo africano en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 a manos de Bélgica, ayer miércoles.

La selección belga avanzó a octavos tras ganar 3-2 a Senegal el miércoles en Seattle.

El encuentro llegó a la prórroga, donde los Diablos Rojos ganaron tras un penalti de Yuri Tielemans en el 120+5.

El diario «As» publicó una historia de la cuenta de Instagram de Mohamed El-Shebi, jugador de Pyramids, con una foto de Pape Thiaw y el comentario: «Ahora vete a llorar», junto a un emoji riendo.

El-Shebi había estado en la prelista de Marruecos para el Mundial 2026 y se entrenó en el complejo Mohammed VI de Salé antes de ser descartado.

La noticia se propagó rápidamente y el portal francés «Foot Mercato» la reprodujo, relacionándola con la final de la última Copa Africana de Naciones entre ambos equipos.