El Real Madrid se prepara para renovar el contrato de su jugador turco Arda Güler, en un movimiento que busca reconocer su notable evolución durante el último periodo y otorgarle un contrato acorde a su posición actual dentro del equipo, además de asegurar su continuidad en el club blanco durante muchos años.

Según lo publicado por el diario "AS" este jueves, ambas partes han alcanzado un entendimiento total sobre el nuevo contrato, que se espera se extienda hasta el año 2031, con un aumento en el salario del jugador, y el acuerdo entrará en vigor a partir del inicio de la temporada actual.

El Real Madrid aumenta el salario de Güler

Los responsables del Real Madrid quieren recompensar a Güler por lo que ha ofrecido desde su llegada al club en el verano de 2023, después de transformarse gradualmente de un jugador joven de 18 años que necesitaba tiempo para adaptarse a un elemento importante en los planes del equipo.

Güler firmó, al incorporarse al Real Madrid, un contrato que se extendía hasta el 30 de junio de 2029, pero el club considera que su situación actual ha cambiado notablemente, y que su contrato económico ya no refleja su papel e importancia dentro del grupo.

Mourinho le da un rol mayor

Güler se ha convertido durante el último periodo en un jugador casi imprescindible en los planes del entrenador José Mourinho, quien prefiere emplearlo en una posición más cercana al área rival, en lugar de utilizarlo como centrocampista pivote.

Mourinho considera que las capacidades ofensivas de Güler pueden darle un mayor impacto cerca de la portería rival, algo que el entrenador ha trasladado a la directiva del club, en medio de un estado de satisfacción dentro del Real Madrid por el nivel del jugador, además de su compromiso, su trabajo y su evolución.

Por otro lado, parece que la posición de centrocampista pivote estará más vinculada a nombres como Bernardo Silva, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

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Noticias sobre el interés del Chelsea

Quizás el movimiento del Real Madrid ha llegado en un intento de blindar a Güler de las ambiciones de los clubes de la Premier League, con el Chelsea a la cabeza.

Según informes periodísticos, el entrenador español Xabi Alonso, que anteriormente dirigió a Güler y le dio la oportunidad de aparecer con el Real Madrid, está pensando en presentar una gran oferta económica para incorporar al joven astro turco en el mercado de invierno, el próximo enero.

Los números de Güler

Los números de Güler la temporada pasada reflejan la magnitud de la evolución que ha experimentado el jugador, después de disputar 51 partidos, en los que marcó 6 goles y dio 14 asistencias.

Su impacto no ha disminuido con el inicio de la temporada actual, ya que ha disputado los cuatro partidos del Real Madrid en LaLiga, ha marcado un gol y ha dado una asistencia, mientras que se ausentó del duelo de la Liga de Campeones por sanción.

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